Pedalear con auriculares, la infracción más común entre los ciclistas de A Coruña

Ciclista circulando por el centro de la ciuaddPatricia G. Fraga

Para un transeúnte de A Coruña, que ha tenido que esquivar una bicicleta que circula por la acera, puede resultar extraño, pero la infracción más sancionada en ciclistas en circular con auriculares. Esto ocurrió en mayo, cuando la Policía Local lanzó una campaña de control sobre patinetes y bicicletas que se saldó con 21 multas de las que 13 fueron por la razón antes mencionada. Del resto, cinco fueron por circular por zonas peatonales.

Ahora se pone en marcha otra campaña, que durará dos semanas. La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, destacó la importancia de estas iniciativas en un momento en el que la bicicleta es mucho más popular que nunca gracias al servicio de alquiler municipal BiciCoruña: “Estamos ante un cambio cultural na forma de movernos pola cidade, e iso require tanto ofrecer alternativas reais como garantir que o seu uso sexa responsable e seguro".

El Ayuntamiento cierra así la Semana de la Movilidad Europea, que termina hoy.