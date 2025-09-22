Los vecinos del núcleo de Feáns, en A Coruña, por fin tendrán acera para ir al cementerio

Varias personas acuden al cementerio de FeánsQuintana

El Ayuntamiento de A Coruña llevará a cabo una actuación para mejorar la seguridad vial de los vecinos del núcleo de Feáns. Se trata de una demanda que se ha prolongado durante años y que en unos meses será realidad. La Junta de Gobierno local ha adjudicado la contratación de las obras para construir una acera en el margen derecho para conectar el núcleo de Feáns con el cementerio.

La empresa que se ocupará de la actuación es Construcciones Cernadas, SL, y el precio del contrato es de 720.000 euros (IVA incluido), con cargo al presupuesto municipal en vigor. Los trabajos se ejecutarán en el plazo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo. Ya en junio, la Junta de Gobierno local aprobó el proyecto y autorizó la tramitación anticipada del expediente para la contratación de las obras.

La alcaldesa, Inés Rey, se refirió a principios de verano a esta actuación, destacando su importancia para el día a día de los ciudadanos: “Al cementerio es factible llegar en autobús urbano o vehículo particular. Pero, a día de hoy, ir caminando desde la salida del núcleo de Feáns hasta el cementerio solo es posible haciéndolo por el arcén. Ahora, además de ganar espacios peatonales, también se refuerza en seguridad vial, delimitando un recorrido específico para los peatones”.

El margen derecho en cuestión es el que va dirección al cementerio y mide, aproximadamente, 150 metros de longitud. Y es que, hasta ahora, los peatones que querían acudir al camposanto municipal tenían que caminar por la carretera, por lo que suponía riesgo de accidente.

Accesibilidad

Esta no es la única medida para mejorar la accesibilidad en algún punto de la ciudad anunciada en los últimos días. Sin ir más lejos, a finales de agosto se comunicó la inversión de más de 150.000 euros en mejorar la accesibilidad en el tramo de Alfonso Molina que confluye en la avenida de Linares Rivas, una intervención que se centra en el itinerario peatonal que conecta las calles de Fernández Latorre, José Cornide y Ramón de la Sagra.

También la pasarela de Alfonso Molina que conecta la estación de tren y la de autobuses será reparada para garantizar la seguridad y corregir daños en su estructura. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Seranco, tras recibir mejores valoraciones que la UTE Citanias. El precio del contrato supera el millón de euros y los trabajos tienen un plazo de ejecución de doce meses, contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de doce meses, los trabajos se extenderán hasta el próximo año, por lo que el gasto de 2026 se condiciona a la efectiva incorporación del remanente de crédito del presente ejercicio.

Se trata de una pasarela única en A Coruña por su especial configuración, con tres ramales, y es utilizada a diario por cientos de personas para salvar Alfonso Molina a la altura de Os Mallos. La estructura tiene casi 40 años y ya pasó por labores de mantenimiento en 2012, cuando se le instalaron chapas multicolores por debajo de la calzada.

El Ayuntamiento anunció que durante seis meses de los trabajos se instalará una pasarela provisional para permitir que los peatones sigan cruzando sobre Alfonso Molina.