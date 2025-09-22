La Universidad de A Coruña celebra la Noite Europea das Persoas Investigadoras

Noite Europea das Persoas InvestigadorasUDC

La Unidad de Divulgación Científica de la UDC es la encargada de organizar, en colaboración con el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (Citeec), el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (Citeni) y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic), la amplia programación de actividades de la G-Night, la Noite Galega das persoas Investigadoras, que tendrán lugar este viernes en el campus de A Coruña, en el Campus Industrial de Ferrol y en diversas localizaciones de estas dos ciudades.

Las actividades tendrán horario de mañana y de tarde, y estarán dirigidas a escolares de las distintas etapas educativas, pero también para el público en general.

En la ciudad de A Coruña, las actividades tendrán diferentes localizaciones:

En la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, situada en Riazor , se les mostrará la escolares el funcionamiento de un buque a través de un simulador, en el taller “ROVs, simuladores y más: visita a ETS de náutica y máquinas!”. Durante la jornada, los asistentes conocerán el que son los ROVs, (vehículos operados remotamente), una tecnología conocerán el simulador de la cámara de máquinas, donde se entrenan los futuros oficiales para gestionar y mantener en funcionamiento los sistemas esenciales de un buque.

En la Domus, a las 12.00 horas, el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic) ofrecerá tres talleres para grupos de escolares:

Ingeniería y ciencias de la salud. La aventura del sonido. La vida celular de las enfermedades.

En el Campus de Elviña tendrán lugar diversas actividades:

Visitas guiadas al Citeec de 12.00 a 13.30 horas y una ruta específica en el Laboratorio de Hidráulica a las 17.00 y a las 18.00 horas, donde los visitantes podrán ver alguno de los ensayos que realizan a través de un tour por el túnel de viento, la dársena de puertos y costas, y los laboratorios de Hidráulica y Construcción. Visitas guiadas al Citeec, para escolares, de 10.00 a 12.30 horas para conocer ejemplos de proyectos de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y robótica.

Noite Europea das Persoas Investigadoras UDC

En horario de tarde, de 18.00 a 21.00 horas, la G-Night contará con actividad en cinco localizaciones diferentes de la ciudad:

En el Muncyt se podrá disfrutar de tres talleres:

“Cómo aplicamos las matemáticas, la física, la química y la biología para evaluar tu condición física?”, con dos turnos, a las 18.00 y a las 19.30 horas. “Las meteoconsultas... el mundo de los avisos meteorológicos!”, a las 18.00 horas. “Investiga en ciencia y tecnología!”, a las 18.00 horas, en el que aprenderán sobre la IA verde, bioinformática, circuitos electrónicos y sensores y podrán tener experiencias de realidad virtual.

En la Dársena de La Marina (cercanías de la sede de la Autoridad Portuaria), a partir de las 18.00 horas, se ofrecerán talleres dirigidos al público familiar sobre cómo la investigación en química y biología acerca a conseguir un planeta más sostenible y saludable para todas las especies; conocer problemáticas de contaminación ambiental; observar en el microscopio plancton y microorganismos; dar a conocer al público general distintos efectos del viento sobre las estructuras interactuar con diferentes máquinas de ingeniería; evaluar el estado de las rodillas realizando pruebas sencillas; dar a conocer técnicas de separación en la inmunoterapia. Como novedad este año habrá charlas divulgativas, a partir de las 18.00 horas, dirigidas al público adulto, sobre temáticas muy diversas: ejercicio terapéutico en dolor pelviano crónico; la conducta autolesiva no suicida; sensores e IA para cuidar el medio ambiente; estudio sobre la dieta y la competencia entre nuestros pescados; el cambio climático y su relación con nuestra huella ecológica y hídrica; algunos de los sesgos generados por la IA; y soluciones geológicas sostenibles para cuidar del planeta.

Al mismo tiempo, en el Árnica Bar, a partir de las 18.00 horas, también habrá charlas dirigidas al público adulto sobre los músculos del suelo pelviano; la investigación educativa en la formación docente; los datos que se pueden obtener de los fósiles; el papel del océano como alcantarilla de carbono; el uso de la IA en la medicina personalizada y para combatir la desinformación y el lenguaje abusivo en redes sociales; la concienciación sobre el patrimonio histórico y construcción de madera.

La participación en todas estas actividades es gratuita y presencial. Toda la información detallada de las actividades está en la página web del evento, en el código QR presente en los carteles y en las Redes Sociales.