La quinta edición de Noites do Porto llega a A Coruña este martes

La Casa Azul

Nueve jornadas de conciertos con varios sold out, catorce directos, diez sesiones con selectores y Djs, una exposición y catorce localizaciones, además de una hamburguesa y un guiso marinero creados para la ocasión. Así de extensa y completa se presenta la quinta edición de Noites do Porto, la más ambiciosa de todas las realizadas hasta ahora, y que arranca este martes 23 en la ciudad de A Coruña.

Noites do Porto, organizado por MASGALICIA y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, Xunta de Galicia a través de Axencia Turismo de Galicia -en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo-, Diputación de A Coruña y Estrella Galicia, es un evento conocido tanto por su variedad estilística como por ofrecer directos únicos y exclusivos en los que prima la calidad musical. Rock, punk, grunge, hip-hop, jazz, flamenco, soul, indie pop o garage son algunos de los estilos que el público podrá disfrutar en el festival, que se celebrará en catorce espacios y que contará con nombres como The Lemonheads, Ana Curra, Israel Fernández, La Casa Azul (acompañada de Soleá Morente), Sho-Hai, Michelle David o Deadletter, entre otros.

Primeras visitas a escenarios gallegos (The Lemonheads), presentaciones de discos (Yazz Ahmed, Fantasmage), fechas exclusivas en Galicia (Ana Curra), celebraciones especiales (como los 25 años de trayectoria de La Casa Azul) e incluso, un estreno absoluto (los coruñeses Océano Eskizo) conviven en un line up que completan Juligan (Love of Lesbian), The Gruesomes, Yazz Ahmed, Jasmine Myra y los gallegos Fantasmage, Moura y Océano Eskizo.

A estas formaciones y solistas se les unirá, además de la banda que sustituya a Ilegales (tras la cancelación de la gira por enfermedad de su cantante), un nutrido grupo de selectores y Djs locales, nacionales e internacionales que se integrarán en la cápsula Noites nos Bares, que expande el festival por los establecimientos musicales y de referencia de la ciudad. Así, nombres como Callum Brown, Ryan Scott, Vanne Vamp, Ángel Snap, Txetxu el Tigre, Gulya y Los Bundy, entre otros, se suman al evento musical que más se sumerge en la ciudad de A Coruña.

14 escenarios y localizaciones de referencia

Además del ya clásico escenario con carpa en forma de iglú en Muelle de Batería, el histórico Teatro Colón y las principales salas de conciertos de la ciudad -Jazz Filloa, Garufa Club, Mardi Gras, Playa Club e Inn Club-, Noites do Porto también estará presente en locales de hostelería y establecimientos como Bristol Bar (a quien el festival rendirá homenaje por su 30 aniversario), Don Giorgio, El Calvario Vintage, O Patachim y Ummagumma; además de Os Tigres Rabiosos o Rosmón Burger, locales que, durante estos días, ofrecerán al público la posibilidad de degustar dos platos creados para la ocasión: Guiso mariñeiro Noites do Porto y Burger NDP, respectivamente.

Noites coa Arte en Ummagumma

Noites do Porto potencia este 2025 la dimensión visual del festival con el impulso de la cápsula Noites coa Arte, lanzada de la mano de Coruña Gráfica, y con la que el evento incorpora a su programación grandes nombres de la plástica coruñesa, a los que dota de proyección nacional e internacional. Álvaro Dorda, Héctor Francesch, Javier de la Rosa, Jorge Taboada, Julia Lago, Laura Bergantiños, Manuel Suárez, Mich Martial, Paula Esteban y Vítor Mejuto han creado piezas únicas a partir de los carteles de cada jornada del festival, mientras que la coruñesa Iria do Castelo ha sido la responsable de reinterpretar el cartel general de la quinta edición. Las piezas se pueden ver hasta el 4 de octubre en el local Ummagumma (Praza de Azcárraga).

Agenda martes 23 de septiembre

21.30h y 23.00h | Jazz Filloa

Yazz Ahmed & Ralph Wyld (entradas agotadas para ambos pases)

Yazz Ahmed, «La Sacerdotisa del Jazz Árabe Psicodélico», actuará en Noites do Porto a dúo con el vibrafonista Ralph Wyld. A través de su música, la trompetista británico-bahreiní busca difuminar las fronteras entre el jazz y el diseño sonoro electrónico, fusionando los sonidos de su herencia mixta, descrita como «embriagadora y cautivadora». En A Coruña presentará su nuevo disco,'A Paradise in the Hold', publicado en febrero de 2025 .

Durante la última década, Yazz Ahmed ha liderado conjuntos en actuaciones por todo el Reino Unido y Europa, y en otros lugares como Argelia, Bahrein, Beirut, Kuwait, Túnez, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Canadá. También ha deleitado al público en festivales como WOMAD, Love Supreme, NYC Winter Jazz Fest o Pori Jazz; y su carrera está repleta de colaboraciones destacadas, con artistas como Radiohead, Lee Scratch Perry, Transglobal Underground, Arturo O'Farrill, Natacha Atlas, These New Puritans y Obongjayar.

Programación Noites do Porto 2025