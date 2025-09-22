Mi cuenta

A Coruña

La Fundación María José Jove abre el plazo de inscripción para actividades dirigidas a menores

Esta iniciativa "presta especial atención a promover la participación de las personas con discapacidad"

Redacción
22/09/2025 13:27
Fundación María José Jove
Fundación María José Jove

El Centro de Arte Fundación María José Jove (CAFMJJ) ha abierto el plazo de inscripción para actividades dirigidas a la infancia y a jóvenes a partir de 16 años. Ambos proyectos se desarrollarán durante todo el curso, con una sesión semanal.

Según informa la entidad, esta iniciativa "presta especial atención a promover la participación de las personas con discapacidad". En concreto, 'Desbordando secretos' es para niños y niñas de seis a nueve años, una propuesta de "experimentación creativa para reflexionar, transformar e investigar" a través de artes gráficas como el dibujo, el collage o el fotobordado.

Por otro lado, 'Creación audiovisual y prácticas digitales' está enfocada a jóvenes a partir de 16 años. Este proyecto propone un espacio para "explorar el potencial transformador de la creación contemporánea a través del desarrollo de proyectos audiovisuales a través de talleres teórico-prácticos".

Este programa combina la formación técnica con la producción de proyectos propios, incorporando encuentros con artistas, visitas al centro de arte, visionados de obras, experimentación con distintas técnicas o propuestas lúdicas de creación narrativa. Ambas inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre en la web del CAFMJJ.

