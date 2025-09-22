La Cámara celebra la VI Feria de Empleo Sénior en Palexco

Feria de Empleo SéniorEC

Este martes, 23 de septiembre, de 9.30 a 14 horas, tendrá lugar la VI Feria de Empleo Sénior de la Cámara en Palexco. Las cerca de 60 empresas que van a participar tienen abiertos procesos de selección dirigidos a mayores de 45 años años en búsqueda de empleo.

El acto de inauguración estará presidido por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y por el presidente de la Cámara de A Coruña, Antonio Couceiro.

La jornada está diseñada para que los asistentes puedan asistir también a talleres en los que se abordarán estrategias útiles para participar en procesos de selección.