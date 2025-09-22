La bodega vacía ayudó a que el Ray Primero no se fuera a pique en la costa de A Coruña

El 'Ray Primero' permanece atracado en el Muelle del EstePatricia G. Fraga

El casi naufragio del pesquero Ray Primero, que tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo, es el rescate más importante efectuado por Salvamento Marítimo en aguas herculinas en lo que va de año. Todo salió bien y se rescató a los once tripulantes, pero fuentes de este servicio aseguran que fue una gran suerte que navegara con la bodega vacía: si hubiera estado llena de pescado quizá el barco se hubiera ido a pique antes de que el remolcador llegara a tiempo.

En efecto, el ‘Ray Primero’, como se llama el pesquero, había zarpado rumbo al norte. Es un barco volantero. Es decir, que usa como aparejo palangre y se dirigía hacia las costas del norte de Francia para comenzar la campaña de pesca. Las autoridades confirman que el barco se encontraba en buen estado, que no es demasiado viejo y que su casco es de acero.

Pero a las 03.20 horas del domingo, en el puente de mando pudieron observar por cámara cómo el agua comenzaba a entrar a chorros por la sala de máquinas. Se había abierto una vía, aunque no habían chocado con nada. “Hay muchos puntos por los que puede entrar por la hélice, por la cañería que refrigera el motor...”, explican fuentes de Salvamento marítimo.

Aun así, no tendría que haber sido tan grave. Para eso están las bombas de achique. Pero cuando pulsaron el botón, saltó un chispazo y quedaron fuera de servicio. Estaban a diez millas de la costa, en plena noche y el agua seguía entrando a borbotones. Ante esta situación, el patrón ordenó abandonar el barco.

“Hizo lo que había que hacer, lo primero es salvar la vida”, apuntan desde Salvamento Marítimo.

Afortunadamente, las condiciones meteorológicas eran buenas. Cuando llegó el helicóptero, encontró con facilidad la balsa y los subió a todos a bordo. De allí, un vuelo rápido a Alvedro puso a la tripulación a salvo.

El barco tardó mucho más en llegar a puerto, después de que subieran una bomba portátil de achique al pesquero para que siguiera a flote, fue remolcado durante horas, pero amarró en el Muelle del Este a primera hora de la tarde del pasado domingo. Alli continúa a la espera de las reparaciones necesarias.