Ismael Serrano actuará en el Palacio de la Ópera el próximo 14 de diciembre

Ismael Serrano

El Palacio de la Ópera, en A Coruña, será escenario el próximo 14 de diciembre de un concierto de Ismael Serrano. Dentro de su gira Sinfónico, el cantautor vallecano repasará las canciones más importantes de su carrera, en un formato que eleva aún más el vuelo poético de sus composiciones, acompañado de una orquesta sinfónica. Se trata, por lo tanto, de un emocionante y ambicioso proyecto.

Ya en 2023, Ismael Serrano comenzaba a trabajar en un emocionante y ambicioso proyecto: la grabación de algunas de las canciones más importantes de su carrera en formato sinfónico. Durante todo el año se escribieron los arreglos del disco, obra de su director musical habitual, Jacob Sureda, y se realizó la producción y grabación del nuevo álbum en su querido Buenos Aires. Para ello se convocaron a más de 40 músicos que interpretaron las canciones más emblemáticas del artista.

El álbum "Ismael Serrano. Sinfónico" se publicó en octubre de 2024 en tres formatos: una edición especial limitada, firmada por el autor, que contiene partituras y cancionero con acordes, un doble vinilo y CD Jewel.

Ismael Serrano define así su propio trabajo: "Se trataba de una vieja fantasía recurrente, un sueño del que algo se había vislumbrado en algún concierto puntual, pero no en un disco como este y ,menos aún, en una gira como la que estamos preparando para el 2025. Me hace muchísima ilusión compartir contigo este recorrido: los mismos acordes, pero siendo, quizá, otras personas. Alguna vieja canción habla de aquellos viajes que traen a otros vistiendo nuestros cuerpos. Algo de eso tiene esta aventura. Somos los mismos, pero también otros. Fruto del aprendizaje, de las celebraciones y de las penas vividas: de alguna manera, todas dejan cicatrices. Ojalá tu viaje sea como el mío, lleno de recuerdos compartidos, de ganas de futuro, con la certeza de que aún es tiempo de brindar, de que vendrán nuevos versos para ahuyentar el vértigo de estos días inciertos".

Ahora, todos los seguidores del artista tendrán la oportunidad de disfrutar de sus canciones en directo.

Las entradas, que se pueden adquirir desde los 38,50 euros, ya están a la venta.