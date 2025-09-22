El “orgullo” de mantener vivo el “patrimonio relojero” de A Coruña

David Rodríguez posa junto a dos grandes relojes en el interior de su taller, llamado Nemesio y ubicado en la calle San AgustínPatricia G. Fraga

“Ser el responsable del patrimonio relojero de A Coruña es un privilegio y un orgullo. Lo voy a hacer lo mejor que pueda”. Esta es la frase que expresa David Rodríguez, que hace tres años asumió por primera vez el mantenimiento de los relojes históricos de la ciudad y que ahora ha logrado renovar el contrato con el Ayuntamiento (tras ganar el concurso público) para seguir con esta tarea, al menos, durante otros 24 meses más.

Los nuevos Cantones, la obra del ‘corazón’ de A Coruña, al 30% de ejecución Más información

Este técnico cuenta con un taller y una tienda en la calle San Agustín, denominada Nemesio, a escasos metros de la plaza de María Pita. Una visita al interior de este establecimiento permite descubrir rápidamente su pasión por estos aparatos que permiten medir el tiempo. Nada más acceder al bajo hay dos grandes relojes en el suelo. Uno de ellos lo acaba de comprar para su colección particular y procede de una estación de tren. El otro, de similar aspecto, pertenece a un cliente que lo dejó a reparar.

Herencia familiar

A David Rodríguez esta pasión le viene de familia. Su abuelo abrió una relojería en A Rúa de Valdeorras (Ourense) que continúa abierta en la actualidad y que regenta su madre. El nombre del establecimiento es Nemesio.

Este relojero se mudó a A Coruña en 2017 y puso en marcha un negocio de similares características que el de su progenitora. De hecho, tiene el mismo nombre, Nemesio. De este modo, esta afición relojera continúa muy viva por tercera generación.

Reloj del ObeliscoPatricia G. Fraga

La tienda se ubica a escasísima distancia de la plaza de María Pita, que alberga el reloj del Palacio Municipal. Según relata este artesano de los cronógrafos, “los clientes me decían que el reloj estaba parado” y que “era una vergüenza”. Entonces empezó el interés de David por los relojes históricos de la ciudad, hasta que decidió presentarse al concurso público para encargarse de su mantenimiento.

Trabajo

“Al final estos relojes no dejan de ser un reloj. Necesitan limpieza, un buen engrase y un control del desgaste”, detalla este técnico. A lo que añade que es clave evitar la entrada de “polvo” y “agua”.

En los últimos tres años se realizó el desmontaje de todos los relojes incluidos en el contrato. Estos son los del edificio del Consulado, el instituto del Eusebio da Guarda, el del Obelisco, el del Palacio Municipal de María Pita, el floral de los jardines de Méndez Núñez, el de la plaza de As Lagoas y uno que estuvo en el antiguo convento de las Capuchinas (actualmente está ubicado dentro del Ayuntamiento). “Ahora están espectaculares, están de foto”, afirma David.

Aparatos que hay en Nemesio para llevar a cabo reparaciones en el taller de relojería de Nemesioo para llevar a cabo reparaciones en el taller de relojería de NemesioPatricia G. Fraga

Preguntado por si hay a uno que le tenga un cariño especial, David Rodríguez tiene clara la respuesta: el reloj floral. “Fue un reto”, confiesa. En concreto, se refiere a que fue necesario, ante los continuos actos de vandalismo que sufre, instalar un nuevo “mecanismo adaptado a la situación de vandalismo” con “una construcción muy resistente”, lo que “evita la rotura de los engranajes” con “un embrague antivándalos”.

Revisión

Tanto este como el resto de los relojes requieren de una especial atención. Como señala Rodríguez, “tenemos un vínculo especial”. Es necesario revisarlos todas las semanas para

garantizar un correcto funcionamiento, ya que hay que darles cuerda para que sus mecanismos sigan en marcha y no se detengan.

El entorno, la compañía y la motivación son claves para que el movimiento beneficie de verdad a la salud mental Más información

Según relata este relojero, “el del Obelisco es el más expuesto” al viento y la lluvia, por lo que requiere de una atención especial. “Si puedo ir todos los días, voy”, asegura. En este caso, se desmonta dos o treces al año para acometer una limpieza y puesta a punto completa.

Reloj de María PitaPatricia G. Fraga

Una de las obligaciones que incluye el contrato de mantenimiento de los relojes monumentales es estar presente en actos especiales para la ciudad, es decir, el 31 de diciembre para la celebración del final de año y las fiestas de agosto. De este modo, se garantiza que esos días los aparatos que miden el tiempo sean totalmente precisos.

Otro aspecto en el que incide David Rodríguez es que, cuando asumió el contrato de mantenimiento, no había ningún tipo de documentación sobre estas máquinas tan especiales y emblemáticas. Ante esta situación, decidió que era importante empezar a crearla para que quede constancia de los trabajos acometidos y facilitar futuras reparaciones. “En los últimos cinco años (empezó antes de asumir el mantenimiento oficialmente para el Ayuntamiento) hemos desarrollado un archivo de intervenciones e historia de los relojes. Es un proyecto que hemos hecho con mucho cariño”, asegura Rodríguez.