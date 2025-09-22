Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El desarrollo de Parque de Oza de A Coruña dedicará el 63% de su suelo a uso público

Se espera que el Ayuntamiento apruebe el mes que viene el Estudio de Evaluación Ambiental

Abel Peña
22/09/2025 11:04
Obras de prospección arqueológica en los terrenos del polígonojJavier Alborés

El polígono del Parque de Oza, ubicado en el corazón del barrio coruñés de O Castrillón, dedicará el 63% de su suelo al uso público, más de lo que se había fijado en el convenio. La Junta de Compensación del Área de Planeamiento Incorporado (API) Q28 lo anuncia a mismo tiempo que remata el  PERI (Plan Especial de Reforma Interior) y el documento de Evaluación Ambiental Estratégica para que este pueda iniciar su andadura.

En estos próximos días se procederá a la presentación de ambos documentos tanto a la Administración Local como a los distintos intervinientes y asociaciones de vecinos, apostando por la transparencia y la participación ciudadana comprometidos en el procedimiento. La previsión es que sea en octubre cuando la asamblea de propietarios  (más del 50% pequeños propietarios vecinos del propio barrio, la Fundación Juana de Vega, Aliseda, la Sareb y el propio Ayuntamiento coruñés) pueda aprobar el documento para que el Ayuntamiento pueda remitirlo a la Consellería de Medio Ambiente para la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Desde la Junta recuerdan que hace ya más de dos décadas miles de metros cuadrados para que el Ayuntamiento abriera o completara los viales de Casanova de Eirís, Concordia y Antonio Ríos, desarrollara el Parque de Oza o construyese equipamientos de uso público como el que acoge la piscina municipal. Ahora, una vez el PERI siga su tramitación y sea aprobado definitivamente por el Ayuntamiento coruñés, podrán ejecutar sus derechos edificatorios. El proyecto genera cierta polémica porque incorpora torres de 17 plantas

Te puede interesar

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

El Gobierno de Piñeiro abonó hasta agosto 2,6 millones de facturas pendientes
Lucía Tenreiro
Tinho y Laura cantando 'Against All Odds' de Phil Collins

El coruñés Tinho continúa en la Academia de OT tras su desgarradora actuación con Laura Muñoz
Andrea López Ramos
IES Rosalía Mera

El Rosalía Mera de A Coruña acoge a menores refugiados de Mali
Abel Peña
Gelo sale absuelto

La Audiencia de A Coruña absuelve al alcalde de Oleiros de los delitos por los que fue juzgado por la demolición de la Casa Carnicero
Redacción