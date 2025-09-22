El desarrollo de Parque de Oza de A Coruña dedicará el 63% de su suelo a uso público

Obras de prospección arqueológica en los terrenos del polígonojJavier Alborés

El polígono del Parque de Oza, ubicado en el corazón del barrio coruñés de O Castrillón, dedicará el 63% de su suelo al uso público, más de lo que se había fijado en el convenio. La Junta de Compensación del Área de Planeamiento Incorporado (API) Q28 lo anuncia a mismo tiempo que remata el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) y el documento de Evaluación Ambiental Estratégica para que este pueda iniciar su andadura.

En estos próximos días se procederá a la presentación de ambos documentos tanto a la Administración Local como a los distintos intervinientes y asociaciones de vecinos, apostando por la transparencia y la participación ciudadana comprometidos en el procedimiento. La previsión es que sea en octubre cuando la asamblea de propietarios (más del 50% pequeños propietarios vecinos del propio barrio, la Fundación Juana de Vega, Aliseda, la Sareb y el propio Ayuntamiento coruñés) pueda aprobar el documento para que el Ayuntamiento pueda remitirlo a la Consellería de Medio Ambiente para la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Desde la Junta recuerdan que hace ya más de dos décadas miles de metros cuadrados para que el Ayuntamiento abriera o completara los viales de Casanova de Eirís, Concordia y Antonio Ríos, desarrollara el Parque de Oza o construyese equipamientos de uso público como el que acoge la piscina municipal. Ahora, una vez el PERI siga su tramitación y sea aprobado definitivamente por el Ayuntamiento coruñés, podrán ejecutar sus derechos edificatorios. El proyecto genera cierta polémica porque incorpora torres de 17 plantas