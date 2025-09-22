El coruñés Iván Domínguez, jurado de la semifinal del concurso ‘Cocinero del Año’

Iván Domínguez en el concurso de Cocinero del Año Álvaro Fernandez Prieto

. La segunda semifinal del concurso ‘Cocinero y Camarero del Año 2025-2026’, que se celebrará en Alicante el próximo 13 de noviembre contará con un jurado de excepción en el que figura el cocinero coruñés Iván Domínguez, uno de los chefs gallegos más reconocidos de su generación y un referente de la llamada cocina atlántica contemporánea.

La ciudad levantina acogerá este certamen, uno de los más reconocidos del panorama gastronómico español, en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía de 2025.

Iván Domínguez descubrió su vocación culinaria desde muy joven, inspirado por su madre y formado en la Escuela de Hostelería de Pontedeume. Tras pasar por la Marina Española y por cocinas de prestigio como la de Casa Marcelo, fue asumiendo responsabilidades en proyectos como Alborada, Alabaster, Ánima o Arallo Taberna.

En 2019 abrió en A Coruña NaDo, su proyecto más personal, donde desarrolla una cocina atlántica basada en el respeto al producto y la elegancia de los sabores. Este restaurante cuenta con un Sol Repsol y está recomendado en la Guía Michelin.

Miembro del Grupo Nove y galardonado en 2015 como mejor cocinero de Galicia, se ha consolidado como referente de la nueva cocina gallega y española.

Los concursos ‘Cocinero y Camarero del Año’ son dos eventos hermanos bienales, organizados por Grupo Caterdata, que, en esta edición, 2025-2026, constan de dos semifinales: la primera tuvo lugar en A Coruña el pasado 3 de abril con el apoyo de la Diputación y la segunda, como se ha mencionado anteriormente, se celebrará en Alicante el 13 de noviembre de 2025.

La gran final será en marzo de 2026 en el marco de Alimentaria & Hostelco, una feria que tiene lugar en Barcelona cada dos años.

El primer ganador de este certamen, celebrado el año 2006, fue el conocido chef Jordi Cruz, que lidera el restaurante Àbac ***, ubicado en Barcelona. El vencedor de la última edición fue el oscense Toño Rodríguez, del restaurante La Era de Los Nogales * (Sardas, Huesca), que obtuvo su primera estrella Michelin en la gala que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Murcia. También han ganado este concurso Beatriz Sotelo, José Carlos Fuentes (Señor Pepe), Víctor Manuel Rodrigo (Samsha), Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza & Rufete*), Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante*), Álvaro Salazar (Voro **) y Cristóbal Muñoz (Ambivium *).

El desarrollo del Concurso Cocinero del Año pone a prueba las aptitudes de todos los aspirantes ya que han de demostrar su valía en directo. En cada semifinal los seis equipos que participan tienen cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre.

Un jurado de gran prestigio valorará los platos y elegirá a los tres candidatos que pasarán a la Gran Final que se celebrará en la feria Alimentaria & Hostelco en 2026. Por su parte, esta es la VI edición del Concurso Camarero del año, un evento que empezó su andadura en el año 2012 para poner en valor el trabajo de los profesionales de sala. En cada semifinal, seis participantes realizan un circuito de pruebas de sala para demostrar sus aptitudes y poner de manifiesto su profesionalidad.