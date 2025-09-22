Mi cuenta

A Coruña

El BNG denuncia los vertidos en la carretera del Puerto y el túnel de Eirís

El Bloque asegura que siguen produciéndose derrames de graneles

Redacción
22/09/2025 15:56
Vertido de graneles en A Coruña
Vertido de graneles en A CoruñaBNG

El BNG de A Coruña volverá a llevar al Pleno la denuncia por los vertidos de graneles en la carretera del Puerto y la AC-10, la vía que atraviesa el túnel de Eirís. La iniciativa será un ruego oral, después de que el Bloque ya lo hiciese en las convocatorias de junio y julio: "As cousas non teñen mudado", señala el portavoz municipal, Francisco Jorquera.

El BNG demanda que el Ayuntamiento de A Coruña gestione, bien ante la Autoridad Portuaria, bien ante el Ministerio de Transporte, como responsable de la AC-10, "que resolvan de vez este problema que representa un perigo para a seguridade das persoas que por alí transitan, en particular ciclistas e motoristas".

Vertido en la AC-10 de A Coruña
Vertido en la AC-10 de A Coruña

En  las imágenes mostradas por el Bloque se puede observar cómo la carretera está llena de de semillas, procedentes de los graneles de los transportes pesados.

