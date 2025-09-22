Dulces, bebidas calientes, decoración y regalos: así será el mercadillo navideño de María Pita

El último mercado navideño de María PitaQuintana

Con la llegada del otoño comienza la cuenta atrás de lo que resta de año. La plaza de María Pita lo despedirá con un mercadillo navideño que apunta a ser el gran reclamo de las fiestas, y este lunes se descubrieron todos los detalles sobre su contenido. Con el objetivo de dinamizar el comercio local durante el periodo navideño y atraer visitantes a la ciudad en temporada baja, se prevé instalar un mínimo de cincuenta casetas de estilo centroeuropeo.

El mercadillo estará operativo entre el 28 de noviembre y el 2 de enero de 2026 y abrirá todos los días, aunque el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, el horario podría modificarse. Los puestos estarán abiertos de 17.00 a 22.00 horas de lunes a jueves; de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos; y de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 los domingos y festivos.

La distribución estará dividida en varias zonas. La primera, una entrada principal decorada con iluminación típica de Navidad. La segunda, la zona de casetas de artesanía y venta de productos de Navidad; y la tercera, la zona de restauración, en la que podrán instalarse estructuras que favorezcan el consumo en días de lluvia, así como mesas y bancos.

El contenido de las casetas será variado. Habrá productos de repostería, dulces de Navidad y bebidas calientes: turrones, mazapanes, polvorones, pastas, galletas, chocolate, etc. También objetos de menaje para las fiestas: mantelería, juegos de cubiertos, vajillas o cerámica, entre otros.

Otras casetas tendrán productos de decoración navideña, como iluminación, guirnaldas, bolas para el árbol, plantas, figuras para el Belén, papelería y calendarios, etc., así como productos de elaboración artesana. Los coruñeses también podrán comprar productos habituales de regalos, como libros. La zona de hostelería contará con bebidas frías y calientes, aperitivos y meriendas. Todo ello con villancicos de ambiente.