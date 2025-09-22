De A Coruña a Netflix: la peluquera canina que llevó su experiencia a la serie ‘Animal’

Jaione Sampedro, en la clínica ÓperaPatricia G. Fraga

Cuando entraron hace más de un año por la puerta de la clínica veterinaria Gaia, en Matogrande, no imaginaron que se trataría de una actriz que buscaba referencias para un papel. Tampoco que sería para una especie de ‘Anatomía de Grey’ cómica en versión veterinario y, menos aún, que se trataría de Netflix. Pero así sucedió. Fue Jaione Sampedro, auxiliar técnico veterinario, la que ayudó a la artista Margot Alvarado a darle vida a una peluquera canina en la nueva serie de Luis Zahera, ‘Animal’, una comedia sobre un veterinario del rural que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas al quedarse sin clientes debido a la crisis que atraviesa el campo.

Como si de una alumna de prácticas se tratase, la actriz se sumergió en el día a día de una peluquera canina para aprender la técnica detrás de esta profesión. “Se interesó un montón, como si de verdad fuese a trabajar de eso. Hacía muchas preguntas, veía un montón de vídeos en casa e iba practicando”, recuerda Sampedro.

Y es que ser peluquera canina también tiene su arte y aprender requiere de tiempo. La actriz acudió todos los días durante una semana, tanto a Gaia como al centro veterinario Hércules, en la calle San Andrés, donde Olga María Barral, compañera de Sampedro, le enseñó a peinar a caniches, su especialización.

Pero durante ese tiempo ninguna sabía “de qué serie se trataba ni dónde la iban a emitir” y cuando lo descubrieron les pilló por sorpresa. “Digamos que sientes un poco la responsabilidad porque esto lo va a ver mucha gente”, reconoce Sampedro, que pensó sobre todo en sus compañeros de profesión: “Cuando en una serie o película alguien desempeña un oficio, la gente que se dedica a ello se fija un montón. Yo quería enseñarle todo perfectamente porque si explicas algo mal, habrá peluqueras que piensen que eso no se hace así”.

Fiel a la realidad

‘Animal’ cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), que acepta un trabajo que le ofrece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), directora de una tienda para mascotas llamada Kawanda. Todo está rodeado de un humor no tan absurdo, donde Antón se tiene que adaptar a un mundo donde ya no hay propietarios, hay “papis de animalitos”.

Y los clientes no se lo ponen fácil. Desde casos de embarazos psicológicos a otros donde el perro “le mira raro, como si le cayese mal”, este “boomer” trata de sobrevivir al cambio de la mano de su enérgica y optimista sobrina.

Lo más simpático –y a la par preocupante– es que la serie es bastante fiel a la realidad. “En el tráiler se ven situaciones muy cómicas, pero es que realmente son cosas que efectivamente vivimos. Hoy en día las mascotas son uno más de la familia, pero hay gente que lo lleva un escalón más allá”, reconoce la auxiliar veterinaria.

Sampedro, que ya lleva ocho años en Gaia y cuya profesión es totalmente vocacional, confiesa que a veces tienes que hacer “un poco de tripas corazón” para darle importancia. “Si te dice que te mira raro, tienes que tomártelo en serio y hacer tu trabajo, aunque por dentro estés pensando que está exagerando”, asegura entre risas.

Y, por eso, “la mejor manera de contar algo es absorber de la vida real”, asegura la auxiliar, que ahora está deseando ver los resultados de su tutelaje en la serie que se estrenará en Netflix el 3 de octubre: “Repetiría 100%”.