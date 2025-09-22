Cancelado un vuelo entre A Coruña y Madrid para que "descanse la tripulación"

Aeropuerto de Alvedro

Dos conexiones con Madrid desde los aeropuertos de A Coruña y Santiago han sido canceladas en la mañana de este lunes por "razones operativas", según han explicado a Europa Press fuentes de la aerolínea Air Nostrum.

Así, se canceló el vuelo que tenía salir a las 6.30 horas de la terminal de Alvedro con destino a la capital madrileña. Igualmente, se canceló el vuelo Madrid-Santiago que tenía que salir de Barajas a las 7.25 horas y, en consecuencia, también quedó cancelado el vuelo que tenía que salir de Santiago a las 9.20 horas con destino a Madrid.

Fuentes de la aerolínea han explicado a Europa Press que el motivo de estas cancelaciones fueron "razones operativas", en concreto, por descanso de las tripulaciones. Las mismas fuentes han señalado que los viajeros afectados fueron trasladados por carretera y acomodados en otros vuelos.