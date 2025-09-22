Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cancelado un vuelo entre A Coruña y Madrid para que "descanse la tripulación"

El afectado fue el enlace que tenía que salir de Alvedro a las 06.30 horas

Ep
22/09/2025 14:58
Aeropuerto de Alvedro

Dos conexiones con Madrid desde los aeropuertos de A Coruña y Santiago han sido canceladas en la mañana de este lunes por "razones operativas", según han explicado a Europa Press fuentes de la aerolínea Air Nostrum.

Así, se canceló el vuelo que tenía salir a las 6.30 horas de la terminal de Alvedro con destino a la capital madrileña. Igualmente, se canceló el vuelo Madrid-Santiago que tenía que salir de Barajas a las 7.25 horas y, en consecuencia, también quedó cancelado el vuelo que tenía que salir de Santiago a las 9.20 horas con destino a Madrid.

Calma en Alvedro por la compra de parte de Air Europa por Turkish Airlines

Más información

El sector, sobre el ‘abandono’ de la ruta a Barcelona en Alvedro: “Es un grandísimo error”

Más información

Fuentes de la aerolínea han explicado a Europa Press que el motivo de estas cancelaciones fueron "razones operativas", en concreto, por descanso de las tripulaciones. Las mismas fuentes han señalado que los viajeros afectados fueron trasladados por carretera y acomodados en otros vuelos.

Te puede interesar

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

El Gobierno de Piñeiro abonó hasta agosto 2,6 millones de facturas pendientes
Lucía Tenreiro
Tinho y Laura cantando 'Against All Odds' de Phil Collins

El coruñés Tinho continúa en la Academia de OT tras su desgarradora actuación con Laura Muñoz
Andrea López Ramos
IES Rosalía Mera

El Rosalía Mera de A Coruña acoge a menores refugiados de Mali
Abel Peña
Gelo sale absuelto

La Audiencia de A Coruña absuelve al alcalde de Oleiros de los delitos por los que fue juzgado por la demolición de la Casa Carnicero
Redacción