A Coruña despide el verano con un espectacular arco iris

Aunque los días de más calor ya eran cosa del pasado desde hace días, lo cierto es que el cambio de estación se ha producido este lunes de manera oficial. A Las 14.44 horas, el verano llegaba a su fin y dejaba paso al otoño. Unas horas después, en pleno atardecer, un espectacular doble arco iris aparecía en el cielo coruñés. Sin duda, una imagen perfecta para conmemorar el inicio del periodo otoñal.

El arco iris era visible desde numerosos puntos de la ciudad, y fueron muchos los ciudadanos que tiraron de teléfono móvil para inmortalizar la imagen.