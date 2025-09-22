Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

A Coruña afronta el último día del concurso europeo de caminar a un millón del top-20 y como líder en España

La Semana Europea de la Movilidad se cierra este lunes, 22 de septiembre 

Noela Rey Méndez
22/09/2025 11:10
Personas realizando actividades dentro del Día sin Coches en A Coruña
Personas realizando actividades dentro del Día sin Coches en A Coruña

Cuenta atrás para cerrar el Reto Europeo de Pasos, el concurso en el que ciudades de Europa llevan una semana compitiendo para convertirse en las campeonas de la movilidad a pie. A Coruña es una de las ciudades del continente que se han apuntado a esta iniciativa, organizada por EIT Urban Mobility en colaboración con Walk15.

A través de este desafío, concebido para fomentar la movilidad peatonal en los paisajes urbanos, se busca involucrar el mayor número posible de personas para que caminen por su ciudad y, de esta forma, "ganar este reto que no solo contribuye al bienestar personal de las vecinas y vecinos, sino también a visibilizar los recorridos peatonales existentes en la ciudad", explicaban desde el Ayuntamiento al anunciar el concurso.

Y A Coruña ha respondido. A pocas horas de que se cierre el reto, la ciudad está a un millón de pasos de entrar en el top-20 europeo. A inicio de este lunes, 22 de septiembre, la ciudad se colocaba en el puesto 21, con 6.878.355 pasos, por detrás de la capital chipriota, Nicosia, que suma 7.930.090 pasos.  

Los coruñeses son, eso sí, los líderes en España, por delante de otras ciudades como Valladolid o Getxo, que son las siguientes de la clasificación. Además, la urbe supera en número de pasos a lugares como Milán, Lisboa, Bruselas, Oslo o Dublín.

Inscribirse en el Reto Europeo de Pasos es todavía posible y las personas interesadas en participar pueden unirse descargando la app Walk15, con el enlace disponible aquí.

A través de esta, las personas podrán utilizar su balance de pasos diarios para contribuir al resultado colectivo de la ciudad. 

