A Coruña acogerá el 8 de octubre la jornada “Conexión Maker Faire Galicia”

El próximo 8 de octubre, entre las 12:00 y las 15:30 horas, la Ciudad de las TIC de A Coruña será el escenario de la jornada Conexión Maker Faire Galicia, un evento que nace con la voluntad de conectar talento, tecnología e innovación industrial desde Galicia. La jornada está organizada por el equipo de la Maker Faire Galicia en colaboración con la Xunta de Galicia a través del IGAPE, Startup Galicia y el Clúster TIC Galicia, y supone una parada estratégica en su particular viaje para tejer redes de innovación por todo el territorio, antes de las grandes citas de octubre y noviembre.

La inauguración tendrá lugar a las 12:00 h, con la intervención de la Directora General del IGAPE, Covadonga Toca, quien dará la bienvenida institucional a las personas asistentes.

A continuación, se celebrará la mesa “Agentes del Ecosistema Gallego de Innovación”. En este espacio, participarán Carmen Pumariño (Startup Galicia), Isaac Rosón (Área de Innovación del IGAPE) y Antonio Rodríguez del Corral (Clúster TIC Galicia), que reflexionarán sobre el estado actual de la innovación en Galicia y los desafíos de futuro.

A las 12:45 h, será el turno de la mesa “La biodiversidad de la industria gallega”, que ofrecerá una visión plural sobre proyectos emergentes con alto potencial transformador.

Moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil, contará con la participación de Carlota Cañamero, integrante del equipo del proyecto Siluro de la UVigo, una embarcación autónoma, reciclada y sostenible, capaz de detectar y retirar plásticos del mar sin afectar a la fauna ni a la vegetación gracias a la inteligencia artificial; Natalia Seoane, del equipo de la USC responsable de RePowerSiC, una iniciativa pionera que investiga la transferencia de energía sin cables en condiciones extremas mediante dispositivos de carburo de silicio, con aplicación directa en la exploración espacial; y Samuel López de Néboda Farms, una start-up centrada en sistemas de agricultura vertical y cultivo hidropónico sostenible, con control ambiental inteligente y alta eficiencia hídrica.

A las 13:30 h, tendrá lugar un coloquio en torno al libro “Galicia, Distrito Industrial”, con las intervenciones de Daniel Hermosilla (Rodiñas), Pilar Vilar (Forensic & Security) y el autor Francisco Bahamonde. La moderación correrá a cargo de Xandre Bastos, en representación de Startup Galicia y AIMEN.

Como cierre, entre las 14:30 y las 15:30 h, se celebrará un espacio de comida networking, que facilitará el encuentro entre participantes y asistentes, favoreciendo nuevas conexiones profesionales y colaboraciones.

Conexión Maker Faire Galicia es una propuesta con su propia identidad, con un formato ágil y focalizado, que servirá como antesala inspiradora de la Jornada de la Industria de la Maker Faire Galicia, prevista para el 31 de octubre en Santiago de Compostela.

La asistencia al evento es abierta y gratuita, pero requiere inscripción previa.

Inscripciones disponibles en: www.makerfairegalicia.es