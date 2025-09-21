Unas 200 personas participaron en el ‘Día sin coches’, que cerró la Semana de la Movilidad

San Andrés sin coches por la Semana de la MovilidadCarlota Blanco

Doscientas personas participaron ayer por la mañana en las actividades programadas con motivo del ‘Día sin coches’ de la Semana Europea de la Movilidad, que llegó a su jornada final.

La mayor parte del programa se tuvo que desarrollar bajo las carpas instaladas en la plaza de Pontevedra, puesto que se cumplieron los pronósticos y la lluvia hizo acto de presencia.

Ayer hubo diversas actividades de ocio para todos los públicos, enfocadas a concienciar sobre la importancia de la movilidad sostenible. En concreto, un espacio didáctico de tráfico, juegos infantiles y también una área específica con recorridos para patinaje. Inicialmente, las actividades iban a realizarse en la calle San Andrés, que estuvo cerrada al tráfico de 10.00 a 14.00 horas entre la plaza de Pontevedra y Pórtico. El mal tiempo obligó a llevarlas a cabo bajo techo.

Colaboradores

La Semana Europea de la Movilidad contó con la colaboración de la Compañía de Tranvías, la asociación STOP Accidentes y los profesionales de la Policía Local, la Concejalía de Medio Ambiente y el Centro Integral de la Movilidad.

El pasado miércoles se realizó un foro en el IES Eusebio da Guarda en el que el Ayuntamiento explicó la nueva ordenanza de movilidad sostenible.