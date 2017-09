Paz Vega recibe el premio al Cine Latino en Zinemaldia

La actriz Paz Vega, que hoy recibe el Premio Jaeger-Lecoultre al Cine Latino, ha confesado en una rueda de prensa que “le encantaría” volver al Festival de San Sebastián, donde estuvo con “Lucía y el sexo” (2001) con una “gran película” o “con una serie de televisión”.



La actriz, que ha regresado al panorama cinematográfico español con la exitosa serie “Perdóname, señor”, considera que es “un acierto” del Festival de San Sebastián introducir en su programación series de televisión, como “La peste” o “Vergüenza”, que se podrán ver en esta edición, porque “significa que este Festival está atento a lo que está pasando”.

“Para mi ha sido un estupendo regreso a España, ‘Perdóname señor’ no solo ha sido una serie de mucho éxito sino que me ha supuesto el reencuentro con el público que me vio nacer”, ha dicho.



Bellísima, “madrina” de Antonio Banderas esta mañana en la entrega de su Premio Nacional de Cinematografía, Vega sigue avergonzándose cuando alguien, como hizo hoy su amigo, dice que tiene la sonrisa más bonita del cine español.

“Es el piropo de un malagueño a una sevillana”, concede Paz Vega con una sonrisa nerviosa que, explica, le sale cuando se siente insegura.



Enamorada del mundo latino -de hecho, recuerda, está casada con un venezolano-, Vega es muy reconocida tanto en México como en Brasil donde ha trabajado frecuentemente.



Asegura que valora cualquier premio, aunque los actores no trabajan para recibir galardones, “sino para sobrevivir”, aunque reconoce que éste le hace “especial ilusión”.



Confiesa que sigue habitando en ella la niña que fue y que se sigue sorprendiendo “con todo, con cada proyecto, con cada cosa que hago, para mi siempre es el primer paso”.



“El día que pise sobre seguro -afirma- es que algo se ha muerto”.



Considera “buenas” las coproducciones, cada vez más frecuentes entre España y el cine latino, no solo por “los diferentes puntos de vista que aportan” sino porque “ya nadie quiere que su película se quede pequeñita, en su país, quieres que se vea cuanto más mejor y eso es bueno”.



Ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que nunca se ha sentido discriminada como mujer en el trabajo, pero sí ha sufrido situaciones de machismo en los set de rodaje, “y hasta comportamientos misóginos” por los que ha protestado.



“Pero yo soy una afortunada, he tenido acceso a buenos papeles, a buenos proyectos, y ahora, con 41 años, aún no siento esa presión de la edad, pero no sé lo que durará”.



Ahora bien, puntualiza, “mientras haya películas en las que el protagonista tenga 50 años y la actriz principal, 20, pues no lo tenemos muy bien”.



“Y qué dirán nuestros hijos, les enseñamos un modelo machista. El problema es grande y a nivel global”, concluye la actriz, ganadora en 2002 del premio a la actriz revelación del Festival de Cannes.



También ha sacado su humor andaluz para asegurar que al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que hoy reiteró el compromiso del Gobierno de bajar el IVA cultural del 21 al 10 por ciento, habría que aplaudirle ahora.



“Ya le hemos pitado bastante, ¿no?, ahora habrá que aplaudirle”, ha comentado la actriz, convencida de que el mundo de la cultura “ya había mostrado suficientemente su enfado” con el Gobierno.



“Han sido años muy difíciles y la verdad es que podían haber aprobado la medida un par de años antes, pero bueno está”, ha resumido.



La actriz, “musa” de directores como Julio Medem, Pedro Almodóvar, Frank Miller, Danis Tanovic y los hermanos Taviani, entre otros, recogerá esta tarde el segundo Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino, que el pasado año recibió Gael García Bernal.



Vega (Sevilla, 1976) ha protagonizado docenas de películas tanto en Europa como en América desde que debutara hace 20 años en televisión.



Ahora prepara una nueva serie, “Furtivas”, para TVE, cuyo rodaje empezará en noviembre.