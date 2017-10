La española Clara Lago interpreta a Cleopatra en un videojuego

La actriz Clara Lago se estrena en el mundo de los videojuegos y presta su voz a la “seductora y misteriosa” Cleopatra en “Assassin’s Creed Origins”, la última entrega de esa saga, que saldrá a las venta el 27 de octubre y que lleva a los jugadores al Antiguo Egipto.

Lago ha destacado hoy durante la presentación del videojuego que prestar su voz a un personaje de “Assasin’s Creed” es “entrar por la puerta grande” a este mundo, en el que ha podido interpretar a un personaje “tan interesante” como Cleopatra, “una mujer misteriosa y poderosa, que no solo seducía con su belleza, sino también con su inteligencia”.

“Además de que hay una parte lúdica y de entretenimiento, no dejas de aprender cosas sobre la época y lo haces de una manera sensorial. Consigue que puedas pasar un buen rato al tiempo que aprendes y te planteas los debates morales que propone la saga”, ha apuntado la madrileña.

La actriz, que ya había prestado su voz al doblaje de películas de animación, ha explicado que esta es una experiencia diferente: “a veces no tienes en frente la imagen del personaje y eso te permite jugar e imaginar un poco más, podía experimentar y ponerme más teatrera”.

La nueva entrega de la saga, que celebra este año su décimo aniversario se desarrolla 1000 años antes de la primera, en torno al 49 a.C,, en el antiguo Egipto y se centra en torno al origen de la hermandad de los Assasins, “los héroes de la historia” que deben defender al mundo de los Templarios, ha explicado hoy Jean Guesdon, director creativo del videojuego.

Guesdon ha señalado que uno de sus aspectos claves fue reinventar la experiencia de los usuarios, “para que se sienta cohesionada y muy viva”, por lo que es la primera vez que se presenta “un país completo en la saga”, lo que permite llevar más allá la curiosidad de los fanáticos “para que conozcan más sobre Egipto”.

“Assasin’s Creed Origins” se sitúa en un periodo histórico crítico “desde muchos puntos de vista, que reflejan muy bien el choque entre Oriente y Occidente que todavía se vive hoy en día”, ha añadido el egiptólogo José Manuel Galán