Puigdemont no irá al Senado porque cree que ya se ha decidido aplicar el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, renunció finalmente a acudir al Senado al entender que el Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene decidido, pase lo que pase, aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Pese a que su “voluntad” era comparecer mañana por la tarde ante la comisión de veintisiete senadores encargada de tramitar las medidas del artículo 155, para defender sus alegaciones, Puigdemont decidió no viajar finalmente a Madrid.

La decisión de aplicar el 155, interpretan desde el gobierno de la Generalitat, “ya está tomada”, por lo que la comparecencia de Puigdemont en el Senado no tendría mayor utilidad.



Alegaciones

Posteriormente, el presidente comentó en su cuenta de Instagram: “No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña ¡Seguimos! #CatalanRepublic”. En lugar de comparecer Puigdemont personalmente, el gobierno de la Generalitat enviará a la comisión del Senado un documento con sus alegaciones en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La renuncia del presidente de ir al Senado supone que Puigdemont se centrará ahora en su intervención ante el pleno del Parlament, prevista para la tarde.

El portavoz del Govern, Jordi Turull, explicó el martes que el presidente tenía la “voluntad” de acudir al Senado, pero consideraba que se lo estaban poniendo difícil porque no acaban de precisarle cuándo podía acudir.

El mismo día por la tarde Puigdemont recibió la notificación de la Cámara Alta, firmada por el presidente García-Escudero, en la que se le precisaba que podía hacerlo el jueves por la tarde en comisión o el viernes por la mañana en el pleno.

Fuentes soberanistas habían informado ayer por la mañana de que Puigdemont había decidido ir al Senado hoy a las 17.00 horas, pero optó por no hacerlo.

La renuncia del presidente de comparecer ante el Senado clarificó los tiempos en los que se celebrará el pleno específico del Parlament de hoy sobre “la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña y sus posibles efectos”.

El pleno tenía que empezar a las 10.00 horas, pero al no viajar Puigdemont a Madrid, lo hará a las 17.00 horas, informó la Cámara catalana en un comunicado.



La gran incógnita

Esto significa que la sesión del pleno de esta tarde servirá para que intervengan el presidente y los todos los grupos; entonces se abrirá un plazo para presentar propuestas de resolución y estas se debatirán y votarán mañana por la mañana.

La gran incógnita ahora es si JxSí y la CUP utilizarán estas propuestas de resolución para levantar la suspensión sobre la declaración de independencia que el propio Puigdemont dejó en suspenso hace dos semanas.

Por su parte, la ANC ha convocado mañana a la ciudadanía ante el Parlament a las 12.00 horas para celebrar “la llegada de la república”.