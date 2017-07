Willy Bárcenas pretende alejarse del mundo del corazón

Willy Bárcenas no se encuentra a gusto al formar parte del mundo del corazón, con el que está relacionado desde que empezó a configurarse como uno de los artistas más interesantes del panorama musical.

Desde que Willy lanzó su primer single con Taburete, ha ido creciendo como figura de interés para la prensa rosa. Siempre en el punto de mira, Bárcenas ha sido relacionado con numerosas chicas. Lucía Rivera ha sido la última de la larga lista de supuestos amores, pero Willy desmiente con rotundidad los rumores de noviazgo y asegura que está “soltero y entero”. Además, rehuye del tema político de su padre con el que se muestra muy tenso.

Sorprendemos al cantante participando en el 25 aniversario de Rosario Flores en la música. El artista colaboró con la ilustre cantante en un dueto único.



WILLY BÁRCENAS: “NO LE DOY MUCHA IMPORTANCIA, INTENTARÉ NO METERME EN NADA DEL MUNDO DEL CORAZÓN PORQUE NO ME GUSTA NADA”



CHANCE: ¿Por qué Rosario?

WILLY BÁRCENAS: Pues porque me llamó y me apetecía que cantáramos un tema juntos y es un tema buenísimo, con muchas ganas. Además, es precioso.



CH: ¿Conocías antes a Rosario?

W.B: No, pero canté en el concierto de Carmona y gente que lo vio le gustó mucho y se lo dijo a Rosario. Yo no hablé con ella personalmente, pero me lo dijeron y aluciné. Alucino cada día porque es una cosa nueva.



CH: ¿Cómo estás llevando el boom que está teniendo Taburete?

W.B: Muy bien, con naturalidad, disfrutando, haciendo muchos conciertos y bien. Yo creo que no he cambiado mucho, sido siento del mismo y la vida tampoco me ha cambiado. Sigo haciendo lo mismo pero más divertido.



CH: Salen muchas cosas, como con Café Quijano

W.B: Sí, verdad. Teníamos amigos en común y quedamos a comer y se creó una conexión... Son amigos, un hermano más.



CH: Has pasado de no ser conocido a que la gente te pare por la calle, ¿lo has notado a la hora de ligar?

W.B: Claro, evidentemente se liga más. No hay tu tía.



CH: ¿Y qué haces para filtrar o te valen todas?

W.B: No, no. Pues filtro, la que me gusta.



CH: ¿No estás comprometido?

W.B: Estoy soltero, esta vida quiero disfrutarla unos años soltero, luego ya llegará el momento.



CH: ¿Cómo llevas que te pongan novias? Que salgas en la prensa...

W.B: No le doy mucha importancia, con naturalidad, intentaré no meterme en nada del mundo del corazón porque no me gusta nada.



CH: ¿Ni de la política? Porque ya llevas el apellido.

W.B: Ni de la política. Igual. Son dos temas que... en especial la política.



CH: ¿Cómo está tu padre?

W.B: Muy bien



CH: Has conseguido imponerte al apellido, que eso es muy difícil.

W.B: Sí, ahí estamos. Gracias.