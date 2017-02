Trump atribuye el error en los Oscar con los sobres a la excesiva atención a la política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el error cometido en la pasada ceremonia de los Oscar, cuando se proclamó ganadora a “La la land” en lugar de la verdadera vencedora “Moonlight” por una confusión en las tarjetas, se debe a una excesiva atención a temas políticos.



“Creo que estaban tan centrados en temas políticos que no lograron coordinarse al final. Fue un poco triste, le quitó todo el glamour a los Oscar, no me pareció una noche muy glamurosa. Yo he estado antes en los Oscar, faltó algo muy especial... y terminar de esta manera es algo muy triste”, afirmó el presidente estadounidense.



Durante la gala se sucedieron las alusiones, directas o indirectas, hacia Trump. El presentador y maestro de ceremonias de los Oscar, Jimmy Kimmel, llegó incluso a mandar un mensaje a través de Twitter al presidente estadounidense para provocar una reacción. Más directos fueron los ataques de Asghar Farhadi o Gael García Bernal. El director iraní ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa con El viajante, y aunque no asistió a la gala en protesta por las medidas migratorias de Trump.



Tras la conmoción en la ceremonia de los Oscar, la Academia se pronunció ayer finalmente después el bochornoso momento. En el esperado comunicado, la Academia se manifiesta por primera vez al respecto, y expresa su “compromiso por mantener la integridad de los Oscar”, aunque no se hace responsable del incidente en ningún momento. De eso se encargó, inmediatamente después del caótico suceso, PricewaterhouseCoopers, la auditora oficial que vela por la entrega correcta de las tarjetas y que comunicó que “actualmente estamos investigando que ha podido suceder y lamentamos que esto haya ocurrido”.



culpa a la consultora

La Academia confirma en este nuevo comunicado lo que la auditora ya había avanzado: se libera de cualquier responsabilidad en relación al incidente. Además, se reitera en sus disculpas ante los desafortunados sucesos: “Durante los últimos 83 años, la Academia ha confiado a PwC el manejo del proceso crítico de tabulación, incluyendo la entrega exacta de las tarjetas con los resultados de los ganadores. La auditora ha asumido toda la responsabilidad por los incumplimientos de los protocolos establecidos que tuvieron lugar durante la ceremonia. Hemos pasado anoche y el día de hoy investigando las circunstancias y vamos a determinar nuevos protocolos más apropiados de aquí en adelante”.



Se abre la puerta a poner fin a una relación profesional de 83 años con la consultora.