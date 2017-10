La tormenta tropical “Ofelia” dejará temporal marítimo en la costa gallega

“Ofelia” seguirá como huracán hasta mañana cuando se reconvierta en borrasca extra-tropical con vientos muy fuertes y oleaje en alta mar, aunque no está previsto que afecte a la costa gallega salvo con alguna lluvia débil y rachas fuertes de viento.

De momento y dentro de “cierta incertidumbre” “Ofelia” pasará mañana a 300 millas de Galicia, en su momento más próximo a España, antes de desplazarse hacia las islas británicas, explicó Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología

El escenario más probable –continuó Del Campo– prevé que será a partir de la madrugada de mañana cuando en Galicia se empiecen a notar los primeros avisos del temporal con fuerte oleaje, cuyas olas alcancen una altura entre los dos y tres metros y rachas de viento cercanas a los 90/100 kilómetros por hora.

Según datos facilitados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), organismo responsable del seguimiento de ciclones tropicales en el Atlántico Norte, el huracán llegará al sur de las Azores, extremo noroeste de Madeira y extremo suroeste de Josephine y afectará de forma significativa al estado del mar en estas zonas.



Se desplazará de madrugada

En la madrugada se desplazará por las zonas marítimas del este de Azores, Josephine, Charcot, oeste de Porto y de Finisterre (Galicia), alcanzando finalmente Pazenn al final del día y al área marítima de Gran Sol el lunes, ya de madrugada y reconvertido en ciclón post-tropical tras aterrizar en el norte de Europa.

A su paso por las citadas zonas marítimas los vientos podrán alcanzar fuerza once y generar zonas de mar montañosa (olas entre nueve y catorce metros de altura), con precipitaciones de carácter muy intenso.



A 165 kilómetros por hora

El huracán “Ofelia”, de categoría 2, se mueve con mayor velocidad hacia el sureste del archipiélago de las Azores con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, informó ayer el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos

Los meteorólogos estadounidenses apuntan en su último boletín que este huracán se encuentra a unos 995 kilómetros al suroeste de las islas y se dirige hacia el este-noreste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Está previsto que el ciclón pase de largo durante la jornada de hoy y no toque tierra en territorio portugués, aunque dejará acumulaciones de lluvia de hasta 101 milímetros sobre las islas más meridionales del archipiélago y de hasta 76 milímetros en otras.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones, alertó el NHC, con sede en Miami (EEUU).

Los vientos huracanados de “Ofelia”, que alcanzó fuerza de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, sobre un máximo de 5, se extienden hasta 35 kilómetros desde su centro, mientras que los de tormenta tropical hasta 150.