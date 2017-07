Terelu Campos presenta su libro “Frente al espejo”

Terelu Campos ha presentado su primer libro Frente al espejo y lo ha hecho en medio de una gran expectación por los detalles que cuenta la presentadora sobre su vida más íntima. Escrito por su gran amigo Kike Calleja, la colaboradora contó con el apoyo de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal y la gran mayoría de sus compañeros de Sálvame.

A pesar de la gran polémica que se ha creado en torno a la asistencia de Mila Ximénez a la presentación, la colaboradora no quiso faltar en un día tan especial para su amiga y es que, a pesar de los últimos enfrentamientos que han tenido por temas familiares, lo cierto es que las dos comparten un gran cariño desde hace años. “Creo que hay momentos es los que hay que ceder y estar con la gente que quieres porque por un tiempo de malestar no se puede olvidar tantos años de amistad, de cariño y complicidad y de todo”, comentó Mila a su llegada.

Sin duda hubo dos ausencias muy marcadas y es que Rocío Carrasco y Belén Esteban no pudieron estar en la presentación. Como no podía ser de otra forma Terelu tenía constancia de ello y explicó los motivos que para su juicio eran de lo más razonables.



CHANCE: Ha venido todo el mundo a apoyarte.

Terelu Campos: Sí, estoy muy contenta, estaba muy agobiada, muy nerviosa, han sido muchos días, tuve que viajar a Málaga, era todo un poco angustioso.

CH: Once meses de gestación, como un embarazo largo.

T.C: No. Once meses desde que él me propone hacer el libro de agosto del año pasado y yo le he contestado en enero, soy así de rarita.

CH: Hay cosas en el libro de ti que no sabía.

T.C: No me sorprende que lo diga, hay momentos que cuando tú hablas en la soledad y hablas de las personas que tú quieres no siempre somos capaces de demostrar todos nuestros sentimientos, siempre hay algo que nos dejamos escondido en algún rincón. Por eso siempre he pensado que ese libro tenía mucha verdad porque fundamentalmente lo que tiene es que no guardo nada.

CH: ¿Qué ha sido lo más complicado de todo el proceso?

T.C: Lo más complicado es tomar la decisión de hacerlo, sin lugar a dudas y una vez tomada pues cada capítulo ha tenido su aquel.

CH: ¿Has llorado, has reído?

T.C: Sí, he llorado.

CH: Querías que la gente conociese a una persona que no conocen.

T.C: Creo que todos los que trabajamos en televisión se nos conoce solo una parte de nosotros, es imposible y lógico, realizamos un trabajo muy puntual.

CH: Has cerrado diciendo que todos los compañeros de Sálvame estaban aquí.

T.C: A Mila la he visto pero no la he vuelto a ver. ¿Dónde está?

CH: Se ha ido fuera un poco durante la presentación.

T.C: Estaba buscándola.

CH: Era importante para ti que estuviera.

T.C: Sí, yo cuando invito a Mila la invito de corazón. Esto no es una pose.

CH: Carmen, Edmundo, María Teresa, ¿Contenta?

T.C: Muy contenta, sé que mi madre ha tenido una gran generosidad, Teresa no está para que le metan flashazos, ya os lo aseguro y lo que quiero es que se marche, que descanse, si se quiere tomar un agua que lo haga a solas.

CH: Qué bien se la ve con Edmundo que no se sueltan de la mano.

T.C: Yo os dije que era la mejor medicina y no me equivoqué.

CH: Hemos echado de menos a Rocío.

T.C: Yo sabía que Rocío no venía, me llamó ayer para explicarme el por qué, su explicación es más que contundente y ahora mismo está en un proceso complicado que requiere una serie de comparecencias y de cosas que ella tiene que estar.

CH: A Belén no la hemos visto.

T.C: Me dijo que no podía y me dio su explicación que la veréis próximamente.

TERELU CAMPOS: “ALEJANDRA SE HA IDO SALTANDO CAPÍTULOS, DECÍA VOY A VER DÓNDE SALGO YO”

CH: ¿No te has guardado nada?

T.C: Sí, claro, por supuesto. Yo no hago un libro para dañar a nadie, no quiero hacer daño porque no tengo derecho.

CH: ¿El recuerdo más bonito?

T.C: Creo que hay muchas cosas felices, el nacimiento de mi hija, por ejemplo, el momento de mi boda en Santander, creo que hay muchas cosas.

CH: A todos nos ha sorprendido Edmundo en la isla, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

T.C: Sabía que era muy sentimental y mi madre me había dicho que es muy superviviente en sentido del autocontrol pero es que eso me ha sorprendido. Este tío se puede pasar 20 días a gua y no le pasa nada, hay que tener una mente muy fuerte.

CH: ¿Cuál es el secreto para llevarte tan bien con Alejandro?

T.C: Tenéis que leer el libro, todo lo cuento en el libro.

CH: ¿Qué es lo que más le ha gustado a tu hija del libro?

T.C: Alejandra se ha ido saltando capítulos, decía voy a ver dónde salgo yo y me leo lo mío.

CH: Hay determinadas cosas que de los padres no hay que saber.

T.C: Normal. Creo que ellas ha pasado por momentos que se ha enfrentado por capítulos que yo no sé si ella quería revivir. Yo sé el dolor de una niña que no había cumplido 17 años con la muerte de la que ha sido la pareja de su padre. Creo que enfrentarse a esos demonios tan joven es complicado.

CH: ¿Y vacaciones?

T.C: Pues me acaban de fastidiar las vacaciones hoy. A Teresa el 27 de julio le dan la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo y lo han confirmado hoy a la una de la tarde. Era la semana que me iba de vacaciones con mis billetes. Les he dicho a mis directores puedo cambiar las vacaciones y me han dicho está muy difícil.

CH: El otro día hablabas de un proyecto en Tele que vas a hacer tú.

T.C: ¿Cuándo he hablado yo de eso?

CH: ¿Te gustaría hacer alguna historia?

T.C: No, yo no he hablado nada de eso. Ojalá tuviera un proyecto, te lo diría, pero no lo tengo.