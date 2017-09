Taylor Swift revoluciona las redes con la primera canción que escribe

Un semana después del lanzamiento de Look What You Made Me Do, Taylor Swift ha lanzado el nuevo single de su trabajo Reputation y sin con el primer lanzamiento ha conseguido batir varios récords, con este promete revolucionar el pop y sonar muy pero que muy fuerte.

Después de que Taylor Ready For It sonara en exclusiva durante una promoción de la caden ABC, los fans han pedido a gritos el lanzamiento completo y cumpliendo con sus deseos la cantante estadounidense ha publicado ya su segundo single de su último trabajo y la que significa la primera canción escrita entera por Swift.

Aunque si en Look What You Made Me Do, Taylor ha utilizado la música para cargar contra todos sus detractores, Ready For It trata sobre una relación entre un asesino y una ladrona de corazonez.

Horas después de su lanzamiento Taylor ha revolucionado las redes convirtiéndose en Trending Topic mundial, convenciendo a sus fans de su renovación y sonando mucho más pop que el single anterior pero consiguiendo el aplauso del mercado.