Taylor Swift hace una donación para luchar contra los abusos sexuales

Nada más ganar el juicio contra el locutor David Mueller advirtió que haría donaciones a entidades que luchan contra el abuso y el acoso sexual y así lo ha hecho. Taylor Swift ha donado una generosa cantidad, no especificada, a la Fundación Hoyful Heart de su amiga la actriz Mariska Hargitay.

“Taylor es consciente del trabajo en la Fundación Joyful Heart y sigue nuestro trabajo”, dijo Maile M. Zambuto, portavoz de la institución al Huffington Post. “Su equipo se puso en contacto conmigo y hablamos mucho de su compromiso, a lo largo de toda esta prueba, de querer estar al servicio de los supervivientes”, añadió.

Zambuto no reveló la cantidad específica de dinero que la cantante dará a la fundación, pero dijo que la donación fue una “inversión financiera extremadamente generosa para poner fin a la violencia sexual”. “Espero que la experiencia pública de Taylor y su decisión de hablar no sólo ayude a otras víctimas a tomar acción, sino que les ofrece su solidaridad”, dijo Hargitay, que interpreta a la detective Olivia Benson en el exitoso programa NBC Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales . “Me siento honrada por su dedicación y compromiso con estos temas, y estoy profundamente agradecida por su apoyo a la Joyful Heart Foundation”, señaló la estrella televisiva.

En 2004, Hargitay fundó este patronato, que se ha convertido en una organización líder en dar respuestas sociales al abuso infantil, la violencia doméstica y la agresión sexual, mientras que apoya a víctimas a través del proceso de curación.

El pasado lunes, tras ganar el juicio por asalto sexual contra un locutor radiofónico al que acusó de haberla toqueteado durante un concierto en 2013, la artista llevó a cabo una declaración en la que anunciaba su ayuda a instituciones que luchan contra esos abusos. “Reconozco que he sido una privilegiada en la vida, en la sociedad y al haber podido afrontar los enormes costos de defenderme en un juicio como este. Mi esperanza es ayudar a las voces que también deberían ser oídas. Por eso, en un futuro próximo haré donaciones a organizaciones que ayudan a defenderse a las víctimas de asaltos sexuales”, declaró la autora de Shake It Off.