Tania Llasera explica el significado del nombre de su hija, Lucía Lennox

Tania Llasera no puede estar más feliz. La presentadora ya tiene en sus brazos a su segunda hija. Lucía Lennox nacía el pasado 5 de septiembre a las 10h de la mañana.

Durante estos días, la conductora de La Voz ha ido mostrando imágenes de su recién nacida entre las que ha explicado el significado de su segundo nombre. Y es que si su primerizo fue bautizado como Pepe Bowie en honor a David Bowie, su segunda hija no podía ser menos.

“Aquí #annielennox, la cantante de #Eurythmics que inspira el nombre de mi pequeña. La música es una fuente muy importante de energía en mi vida y mis hijos también. Quería reflejar mi pasión por el pop a mi manera, (#Ididitmyway)en lo más bonito que tengo: #PepeBowie & #LucyLennox”, escribía hace unos días en su cuenta de Instagram.

Aún así, Tania ha querido aclarar que no es una costumbre inglesa sino una tradición de su familia: “Mucha gente me pregunta por los nombres de mis hijos, que si es una tradición inglesa y cosas por el estilo. La respuesta es no, la verdad es que mis hijos si yo viviese en el extranjero se llamarían Jo Bowie y Lucy Lennox, pero como vivo en España, se llaman José y Lucia a secas en sus documentos nacionales, y familiarmente se les conoce como #PepeBowie y #LuciaLennox y a mí que soy su madre y a su padre, nos encantan. Ya expliqué hace dos fotos que es un homenaje a lo que mas me gusta en el mundo: la #música. Os deseo un viernes genial!!! Besos desde mi nido de con Lucy Lennox en brazos”.