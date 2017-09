Tania Llasera da a luz a su segunda hija, Lucía Lennox

Tania Llasera ya tiene a su pequeña Lucía en sus brazos. La presentadora ha anunciado en su cuenta de Instagram el nacimiento de su segunda hija este pasado martes 5 de septiembre.

“Welcome to the Lucia Vilar Llasera - en casa será Lucy Lennox, que nació ayer día 5, a las 10am, pesa 3 kilos exactos y come como una leona. Su mami se encuentra bien y se siente muy afortunada. Os manda un beso a todos (es muy parecida a Pepe pero más fina y morenita by the way)”, escribía la orgullosa mamá en su perfil público.

Este nacimiento llega después de una larga espera que ha querido compartir con todos sus seguidores. Además, la naturalidad de Tania le llevó a desvelar la divertida anécdota que se produjo cuando Malú metió la pata en plena rueda de prensa y desveló el nombre de la pequeña.

Aún así, nada ha podido borrarle la sonrisa a la presentadora de La Voz que ya ha dado un segundo nombre a su pequeña. Como ocurrió tras el nacimiento de Pepe Bowie, Lucía será Lucy Lennox. ¡Enhorabuena!