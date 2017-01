Tamara Gorro celebra su cumpleaños rodeada de amigos

Tamara Gorro ha recibido la treintena por todo lo alto y lo ha celebrado con una fiesta digna de toda una estrella. A la celebración que ha tenido lugar en la noche del sábado no ha querido faltar ningún amigo de la cara de Mediaset, que ha estado rodeada de rostros conocidos durante una noche mágica llena de sorpresas y emoción.

Tamara es sin duda uno de los personajes más queridos de nuestra televisión y su cumpleaños ha sido buena muestra de ello. A la celebración no faltaron personajes de la talla de Rosa Benito, Chayo Mohedano o Makoke y artistas como Soraya Arnerlas o Paz Padilla.

La fiesta que supuso un reencuentro entre la excolaboradora de ‘Sálvame’ y Paz Padilla tuvo lugar en la finca ‘El Olivar’, muy importante para Tamara y que ha sido testigo de grandes momentos de su vida. La extronista y el futbolista Ezequiel Garay contrajeron matrimonio en esta misma finca en 2012.

Realmente el lugar elegido era todo un guiño a su pareja, que no pudo acudir porque tenía partido de fútbol con el Valencia C.F. Otro de los detalles más especiales de la noche fue el vestido de su protagonista, lucio un traje verde con transparencias y capa diseñado por ella misma.