Sofía Vergara dispuesta a bloquear las intenciones de su exmarido

Sofia Vergara quiere cerrar para siempre los intentos de su ex marido, Nick Loeb, de controlar los embriones que ambos decidieron congelar para compartir una paternidad que tras su matrimonio con Joe Manganiello no es viable. Los abogados de la actriz de televisión mejor pagada del mundo han presentado una serie de documentos en sede judicial para que se bloquee oficialmente las intenciones del empresario de llevarlos a término sin su consentimiento, según adelanta TMZ.



La estrella de ‘Modern Family’ asegura que su anterior pareja desestimó voluntariamente el pasado mes de diciembre mantener la dura pugna judicial en la que llevan enfrascados desde 2014, sin embargo tiene claras sospechas de las intenciones de su antiguo novio de reavivar el conflicto, lo que para sus defensores es una pérdida de tiempo.



De acuerdo con los documentos presentados al juez, Nick firmó un contrato sobre los embriones congelados que dejaba bien claro sus derechos, como que no puede llevarlos a término sin un acuerdo mutuo por ambas partes. Según el portal, la intérprete de 44 años buscaría una compensación económica además de la sentencia definitiva del juzgado.