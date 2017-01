Shakira recibe un Premio Cristal en el Foro Económico Mundial

Shakira se ha trasladado a la ciudad suiza de Davos para asistir al Foro Económico Mundial donde se ha convertido en la protagonista indiscutible de la primera jornada.

La cantante colombiana era una de las invitadas más especiales del evento donde fue galardonada, esta vez no por su trabajo artístico sino por su compromiso y apoyo a la educación y desarrollo de la infancia.

La embajadora de Unicef emitió un calado discurso al recoger su Premio Cristal: “Invertir en educación provoca milagros”, expresó la cantante después de recordar que actualmente hay 250 millones de niños menores de 5 años que están en riesgo de no poder desarrollarse física o intelectualmente.

No hay duda de que la colombiana le ha quitado toda la atención a los empresarios o ministros de economía y es la cantante ha protagonizado todos los titulares del Foro Económico de Davos.