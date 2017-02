Selena Gomez y The Weeknd se gastan 250.000 dólares en un viaje

A la espera de la formalización de su noviazgo, que se podría producir en la gala de los premios Grammy (12 de febrero), se ha sabido hoy que el viaje de Selena Gomez y The Weeknd a Italia podría haber ascendido a 250.000 dólares.

E! News ha desgranado los precios de los hoteles, restaurantes, museos y visitas guiadas que hizo la pareja de moda en Florencia y en Venecia y podemos constatar que el canadiense tiró la casa por la ventana por tener como a una reina a su nueva chica.

Según el portal de noticias, la exnovia de Justin Bieber y Abel Tesfaye estuvieron alojados en el exclusivo y privado hotel Belmond Villa San Michele de Florencia, donde el promedio de una suite privada es de 3.000 a 4.000 dólares la noche. El medio apunta a que podrían haber estado alojados en una de sus habitación de súper lujo, Limonaia Villa, cuyo precio oscila los 10.000 dólares la noche.

Cenar en la Trattoria Borgo Antico, donde fueron captados por los paparazzi dándose un romántico beso, cuesta 62 dólares por persona y la visita guiada a la Galería de la Academia de la ciudad cuesta aproximadamente unos 239 dólares. E! News llega a apuntar a que ambos artistas habrían alquilado un servicio privado de limusina por 1.500 dólares.

El exnovio de Bella Hadid no bajó el listón en la ciudad de los canales. La pareja estuvo alojada en el Hotel Gritti Palace, donde pasar la noche supone un desembolso de 8.800 dólares. La góndola con la que pasearon por los canales y grabaron un vídeo, que fue retirado del Instagram de la cantante horas después de correr como la pólvora por las redes, suele costar 118 dólares. Si a todo esto le sumamos los 205.500 dólares que cuesta un jet privado ida y vuelta de Los Ángeles a Italia, la factura ascendería a la cantidad aportada por la web. ¡Menuda ganga de novio se ha echado Selena, otra cosa no sabemos, pero tacaño el chico no es!