Selena Gómez gasta 30.000 dólares en una fiesta para The Weeknd

El 27 cumpleaños de The Weeknd será mañana, pero Selena Gomez le brindó el pasado lunes una fiesta en uno de sus locales favoritos, Dave & Buster’s en Hollywood.



Según TMZ, la cantante se gastó la friolera de 30.000 dólares en una celebración que el canadiense compartió con sus mejores amigos y en la que ella estaba ausente por encontrarse en la Semana de la Moda de Nueva York. French Montana, 2 Chainz, Big Sean, Travis Scott, Migos y Bryson Tiller disfrutaron de una noche de chicos que se alargó hasta las dos de la mañana.



Hace pocas horas trascendía el encuentro de la pareja de tortolitos de moda con Justin Bieber, expareja de la cantante de 24 años, las horas posteriores a los premios Grammy. Aunque ninguno de los dos ex acudió a la gala, sí coincidieron en la fiesta posterior organizada por Rihanna a la que fueron invitados. Según relató un testigo a Hollywood Life, el ídolo canadiense evitó lo incómodo de la situación y solo hizo un breve acto de presencia en la velada.



Coincidiendo con el aniversario de su chico, Selena lanza mañana su último single, It Ain’t Me, el primero de los sencillos del nuevo y esperado álbum de Kygo. Ambos han colgado un pequeño adelanto en sus principales redes sociales para ir calentando el lanzamiento del jueves.