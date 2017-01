Sanidad no prevé reformar el copago farmacéutico pero estudiará el de las pensiones más altas

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, afirmó que “en la agenda del Gobierno del Partido Popular no está prevista la reforma del copago farmacéutico, así como no está el incremento del copago para los pensionistas de renta de 18.000 euros”, no obstante sí está dispuesta a “estudiar” una modificación el tramo de 18.000 a 100.000 euros.

“De 18.001 euros a 100.000 hay una diferencia y, por tanto, como no queremos crear barreras en el acceso a los medicamentos estoy dispuesta a estudiarlo”, según explicó la ministra ayer en una entrevista en TVE.

Para ello, explicó que antes de cualquier cambio se pondrá en marcha un informe que será realizado por expertos del ministerio y expertos externos al ministerio, asesorados por el Consejo Asesor. No obstante, con el objetivo de mostrar un mensaje de tranquilidad a la población y, especialmente, a los pensionistas, advirtió de que dicho informe no está aún en marcha.

“Cuando este e informe se lo podremos en conocimiento a todos los grupos parlamentarios, y estudiaremos entre todos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer”, añadió.

La ministra, que recordó que el “copago existe desde hace más de 30 años”, consideró que desde la pasada legislatura, que fue cuando se reformó dicho copago, se estableció un sistema que “beneficia a un millón de familias”, que son aquellos parados de larga duración que antes de la reforma debían de pagar un 40%.

Unidos Podemos-En Comú y Esquerra Republicana (ERC) solicitaron ayer en el Congreso la comparecencia urgente de la Ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, tras su anuncio de reformar el copago farmacéutico para elevarlo en el caso de las pensiones más altas.

Las dos formaciones se mostraron críticas con este anuncio de la ministra y denunciaron que mientras Montserrat quiere incrementar el número de tramos en el copago de los pensionistas con rentas entre 18.000 y 100.000 euros al año, en aras de una mayor progresividad, su partido niega la necesidad de una reforma fiscal.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, señaló que a Montserrat, le falló el subconsciente durante la entrevista en la que anunció una revisión del copago farmacéutico, y la acusó de hablar en términos de un “elitismo fiscal” que, a su juicio, comparte con la mayoría de ministros. Para Saura, el debate sobre el copago farmacéutico “no es si se incrementa o no”, sino que debe ser “eliminar el que existe”. n