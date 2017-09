Rosanna Zanetti se divierte en Ibiza sin David Bisbal

La exclusiva firma Kenzo organiza su Fiesta de Verano por todo lo alto en el Teatro Real y lo hace con una inspiración de lo más especial, el ojo que se ha convertido en el icono de la marca. Como no podía ser de otra forma, fueron muchos los rostros conocidos que no se perdieron el lanzamiento de su fragancia Kenzo World y es que son muchos los que se identifican con el espíritu rompedor de la firma.

Paula Williams, Rosanna Zanetti, Margaret Qualley, Beatriz Espejel, Hiba Abouk y Estela Grande fueron algunos de los invitados que no perdieron la oportunidad de disfrutar de esta ‘vuelta al cole’ de la mano de Kenzo y su nuevo perfume.

Entre los invitados destacó Linda Morselli. La novia de Fernando Alonso ya es toda una it girl en nuestro país. Desde que comenzase su relación con el piloto español, la modelo italiana ha adquirido una gran notoriedad en España.

Ex de Valentino Rossi, Linda se ha convertido en la mejor compañera del asturiano. Ahora, mientras disfruta de unos días en la capital ha aprovechado para dejarse ver en una de las fiestas más exclusivas del final del verano.