Roban joyas valoradas en cientos de miles de dólares a Hilary Duff

Suena como una pesadilla, y es que la actriz Hilary Duff ha sido víctima de un robo en su propia casa mientras ella se encontraba de vacaciones en Canadá. Los ladrones han entrado a través de una puerta y se han dedicado a buscar objetos de valor por toda la casa. La alarma de la vivienda no se ha activado y los delincuentes han podido hacerse con un botín de joyas valorado en cientos de miles de dólares, según ha informado el portal de noticias TMZ.

Cuatro días antes del robo la actriz ha estado publicando fotografías y vídeos en las redes sociales de sus vacaciones en Canadá con la familia, lo que puede haber dado pistas a gente con muy malas intenciones de que la actriz no se encontraba en casa.

Hilary Duff no ha sido la única celebrity que ha sido víctima de este tipo de episodios. Recordemos el robo que sufrió Kendall Jenner, doscientos mil dólares en joyería que los ladrones substrajeron mientras ella se encontraba en casa. Cómo olvidar el terrible suceso ocurrido a su hermana Kim Kardashian en Prís, que fue robada a punta de pistola en su hotel. Scott Disick o A$AP Rocky son otros de los famosos que han tenido que enfrentarse al robo de joyas y de objetos valiosos.