Rihanna: “No tienes que ser rico para ayudar a alguien”

Desde que Maria Grazia Chiuri subió a la pasarela sus camisetas con reivindicaciones feministas en su debut para Dior, no hay celebrity que se haya resistido a sus camisetas con mensaje. Fue el uniforme de actrices como Rihanna, Natalie Portman y hasta el de la propia diseñadora en las marchas contra Trump y ahora las tiendas low cost ya se rendido a ellas. O al menos han copiado su ideal.



En julio del año pasado Chiuri hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la dirección creativa de la firma que antes había tenido como cabeza visible a otros grandes del mundo de la moda como Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré o John Galliano. Todos hombres. Con su llegada, una corriente feminista irrumpió en la casa y ya crea tendencia.



La camiseta de las celebrities ya se puede comprar en la web y en Saks se pondrá a la venta en marzo. El precio tiene poco de económico a pesar de ser una camiseta blanca. Ronda los 700 dólares y con el beneficio de las recaudaciones irá destinado a la Fundación de Rihanna.



Eso sí, las fashionistas están de suerte si quieren algo más económicos. Las tiendas low cost están plagadas de camisetas con mensajes feministas en los que se puede leer desde Every body should be feminist, en la prenda de Stradivarius, Girls lead the world y I am the type or woman you can’t control en las de Bershka, Extra power en Zara o The future is female en Otherwild.