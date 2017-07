Retiran la figura de Beyoncé del museo de cera de Nueva York

El Museo Madame Tussauds de Nueva York se ha convertido en el centro de la polémica. Todo comenzó cuando en su cuenta de Twitter, el museo colgó una fotografía de la figura de cera dedicada a Beyoncé. En solo unos minutos, la publicación se llenó de comentarios de los fans que criticaban esta figura de la popular cantante por no parecerse en nada a la real.

Según ha publicado el diario, The New York Times, la estatua fue retirada la pasada tarde del jueves, ya que durante toda la semana los visitantes no dejaron de publicar fotografías sacando defectos a la figura, como su tono de piel mucho más claro o sus rasgos irreconocibles.

Además, muchos de los usuarios han encontrado parecidos en la figura de cera con otras famosas como Britney Spears, Lindsay Lohan, Kate Hudson o Mariah Carey.

A esta polémica, Madame Tussauds respondió a Times: “Nuestro talentoso equipo de escultores se esfuerza mucho para asegurarse de que todas nuestras figuras de cera estén pintadas con precisión y se parezcan a la celebridad que representan”.

El museo, que de momento no ha dicho cuando volverá a exponer la figura de Beyoncé, aseguró que la iluminación combinada con los flashes de las fotografías puede ‘distorsionar’ el color de las estatuas de cera, algo que sus creadores no pueden saber en el momento de realizarlas.