Las pruebas de que Bella Hadid es la top model más top, en Vogue

Bella Hadid ha desfilado para Chanel, Dior, ha protagonizado la campaña de Nike, la de Zayn Malik para Versace, está en todas las alfombras rojas más glamurosas pero todavía le quedaba algo por conquistar: ser portada del número de septiembre de una revista femenina, la más importante de todo el año. Y ya lo ha conseguido.

No ha sido una, ni dos, sino cuatro las veces en las que la modelo ha posado para la portada de la conocida cabecera Vogue en su número del próximo mes, el más importante de todo el año porque es el que se presentan todas las colecciones y es el especial más largo del año. Si eres fan de la moda, el número de septiembre de la revista Vogue nunca te falta.

La modelo se ha coronado como la nueva top model gracias a las ediciones de Australia, China, España y Arabia Saudí, esta última envuelta en polémica. A pesar de que la modelo aparece velada con la red del tocado, muchos critican la excesiva occidentalización de la cabecera que nació el pasado septiembre con la portada de Bella hadid y que al mes cambió de director.

“Bella Hadid es una de las modelos más famosas del momento y tiene un vínculo con la región ya que es mitad palestina y también musulmana”, declaró sobre el asunto Manuel Arnaut, editor jefe de la mencionada cabecera.

Pero ahí no acaba todo porque Vogue China también la ha querido en su portada, pero no en solitario, sino en compañía de Chu Wong. Además de la conocida Vogue también ha conquistado la de Harper’s Bazaar China y las ediciones de Elle en Rusia y China. Siete portadas para Bella; ¿todavía a alguien le queda alguna duda de que Bella vuelta alto?