Protesta por la ausencia de Alexis Arquette en el homenaje de los Oscar

Alexis Arquette, actor transgénero con una larga trayectoria cinematográfica fallecido el pasado mes de septiembre, fue excluido del Memoriam de los Oscar y su hermana, Patricia Arquette, se ha mostrado muy molesta. La ganadora de un Oscar en 2014 por Boyhood, llevó a cabo unas declaraciones a Entertainment Tonight, en las que calificaba como un verdadero desaire el olvido de la Academia de cine. “Alexis era un gran actor, tenía 70 créditos y era muy valiente por vivir su verdad como una mujer transgénero, no la incluyeron en el homenaje”, dijo la actriz de 48 años.



“Creo que fue un verdadero desaire para la comunidad trans, especialmente en estos momentos, cuando los niños trans ni siquiera pueden ir al baño que desean en las escuelas de Estados Unidos. Dice mucho de la falta de inclusión... Los niños trans nunca pueden admirar a nadie ni ver a sus héroes, y creo que fue un gran error”, añadió. “La verdad es que las personas trans son ignoradas todo el tiempo en nuestra cultura y en nuestra comunidad. No tienen derechos civiles. Son una comunidad poco apreciada”, subrayó.



Este fallo se suma a la cadena de errores en una noche que pasará a la historia por fiasco garrafal del final, cuando un sorprendente cruce de sobres con la Mejor Película dio por ganadora a La La Land cuando en realidad era Moonlight la elegida como mejor cinta del año. La productora Jane Chapman fue dada por muerta y fue incluida en el Memoriam. La australiana se mostró “devastada” por el macabro doble error, ya que pusieron su foto acompañando el nombre y la fecha de fallecimiento de su amiga Janet Patterson.



“Janet fue una gran belleza y estuvo nominada cuatro veces al Oscar, y es muy decepcionante que el error no se haya captado. Estoy viva y estoy bien, soy una productora en activo”, señaló en un comunicado a la revista Variety.