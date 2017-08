El príncipe Carlos pierde cariño en el aniversario de la muerte de Lady Di

Malos tiempos corren para el Príncipe Carlos ahora que se cumple el 20 aniversario de la muerte de la madre de sus dos hijos, Lady Di. Según una encuesta, solo un tercio de los británicos consideran que el hijo de la reina Isabel II está haciendo bien su trabajo. El estudio realizado por YouGod muestra, además, que uno de cada diez ciudadanos encuestados cree que el heredero al trono ha tenido un impacto negativo en la realeza, un gran salto hacia atrás con respecto a los últimos sondeos publicados en 2013.

Este veredicto público se llevó a cabo después de que se especulara con la posibilidad de que la monarca se apartarse de los deberes públicos para convertir a su hijo en regente. El estudio, encargado por la Asociación de la Prensa inglesa, aparece días después de la emisión de un documental en Channel 4 en el que se desvelan las conversaciones entre la Princesa de Gales y el actor británico Peter Settelen, encargado de ayudarla a hablar en público. En esas grabaciones, la fallecida princesa comenta la respuesta de Carlos a sus preguntas sobre la presencia de Camilla en sus vidas. “Me niego a ser el único príncipe de Gales que no ha tenido una amante”, le dijo su esposo.

Ese puede ser uno de los mayores escollos del escaso respaldo del padre de los príncipes Guillermo y Enrique. Solo un 14% de sus conciudadanos quiere que su esposa, Camilla, se convierta en reina cuando su marido alcance el trono, y un tercio considera que la duquesa de Cornualles no debería ostentar ningún título. Para el comentarista, Penny Junor, especializado en la Casa Real Británica, la encuesta muestra el resentimiento del pueblo con el fracaso de su relación con Diana. “Nunca le perdonaron eso, porque Diane le culpó y el nunca dijo una palabra. Nunca ha explicado lo qué pasó en su matrimonio”, añadió el periodista, que añadió más leña al fuego al dejar caer que esa pregunta sin respuesta siempre ha supuesto un obstáculo en la relación con sus hijos.

La balanza se equilibra en el caso de su hijo mayor. El duque de Cambridge cuenta con un 78% de aprobación en su contribución a la casa real, cifras que solo son superadas por su abuela y su abuelo, el príncipe Felipe. De su hermano, Harry, no han trascendido las cifras, pero lo que es seguro es que en este sondeo no influirá la última polémica que le rodea. Según publicaba la prensa británica el pasado fin de semana, el joven recoge a su novia, Meghan Markle, en la misma pista de aterrizaje del aeropuerto de Heathrow para evitar a los paparazzi. Una fuente reveló a Sunday Express que uno de sus escoltas espera en un Audi a que la actriz baje de los aviones de Air Canadá con los que suele viajar hasta Londres desde Toronto.

Un portavoz del aeropuerto recalcó que el protocolo de seguridad de la familia real es confidencial y “conforme con los requisitos reglamentarios”. “Sería inapropiado discutir estos arreglos en público”, añadió.