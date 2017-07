Primark retira miles de chanclas por posibles agentes cancerígenos

La cadena irlandesa de moda Primark confirmó ayer la retirada de miles de chanclas de hombre de sus tiendas del Reino Unido al existir riesgo de que contuvieran niveles peligrosos de criseno, un químico considerado cancerígeno.

La firma comprobó que se hallaron niveles de esta sustancia restringida, que excedían la cantidad requerida por la ley de 1,0 mg/kg, por lo que este tipo de calzado, que no se comercializó en España, “no se ajusta a los estándares habituales de la firma”, como explicó la empresa en un comunicado difundido el lunes.

Un portavoz de Primark aseguró que “los niveles encontrados en las chanclas representaban un riesgo mínimo para la salud y la seguridad de los consumidores”.



Reembolso sin recibo

La popular firma de ropa instó a sus compradores a devolver el producto afectado –los modelos en negro, azul y caqui de las chanclas masculinas– y les aseguró que contarán con un reembolso sin necesidad de presentar el recibo de compra. “Nos tomamos la seguridad de nuestros clientes y la calidad de nuestros productos muy en serio”, insistió.

La compañía suspendió todos los encargos pendientes con la fábrica que elaboraba las chanclas, que se vendieron en el Reino Unido desde el pasado 4 de enero hasta el 2 de junio, y ha puesto en marcha una investigación.

Se trata del tercer producto en lo que va de año que Primark se vio obligado a retirar.

A comienzos de 2017 dejó de comercializar unas mallas para niños tras descubrir que unos arcos que tenían en las rodillas podían causar opresión.

En febrero retiraron una gama de camisetas de la famosa serie estadounidense de zombies “The Walking Dead”, después de recibir quejas por racismo.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, confirmó ayer que todavía no se tiene conocimiento de si las chanclas retiradas se hayan vendido en España.

“Desde la Aecosan hemos enviado la alerta que hemos recibido desde Europa a todas las comunidades, que son las que tienen las competencias de vigilancia, para que vigilen que no existen estas chanclas y que, si existieran, las retirasen del mercado. Pero, en este preciso momento, no tenemos conocimiento de que en España haya habido algún problema”, dijo la ministra.