Una performance denuncia la pasividad mundial ante la crisis de los refugiados

Activistas de 17 organizaciones españolas e internacionales se disfrazaron de Obama, Rajoy, Juncker, Putin y Xi Jinping para “tomar el té” frente al Ministerio de Exteriores y representar la “pasividad” de la comunidad internacional ante la crisis de refugiados que afecta a más de 65 millones de personas en todo el mundo, según datos de Acnur.

Los “presidentes” realizaron una actuación sentados en una mesa frente a la sede ministerial, con un mapamundi por mantel y un reloj de gran tamaño para evocar el paso del tiempo. Tras ellos, un cartel con un solo dato: más de 17 personas mueren cada día en todo el mundo tratando de buscar una vida digna”.

EEUU, España, la CE, Rusia y China son algunos de los países que participarán los próximos días 19 y 20 de septiembre en la Asamblea General de la ONU y en la “Cumbre Obama” en Nueva York y en las que se abordará la cuestión de los refugiados.

Al hilo de esta organización, las ONG quisieron representar el “fallo” de la comunidad internacional para dar respuesta a las necesidades de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes y garantizar el cumplimiento de la legislación internacional y sus compromisos con los Derechos Humanos.

“En la Asamblea General de la ONU las decisiones ya están tomadas. El sistema de responsabilidad colectiva ha fallado y hemos dejado a los refugiados ahí. Eso no quita que el sistema de responsabilidad de cada Estado siga ahí. España tiene una responsabilidad, en base a los tratados que ha firmado, de acoger a las personas refugiadas. Aunque en la ONU no salga lo que nosotros queríamos eso no quita para que los Estados se comprometan y comiencen a reasentar refugiados de manera seria”, reivindicó la directora de programas de Amnistía Internacional.



“EL TIEMPO SE ACABA”

Por ello, dos activistas leyeron un manifiesto titulado “Líderes del mundo, su tiempo se acaba” en el que ponen de relieve algunas de las cifras de la situación mundial de las personas que tuvieron que huir de sus países a causa de la guerra o la persecución, entre otras causas.

“Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas desplazadas ha superado los 65 millones de personas” reza el manifiesto.