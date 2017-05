Paula Echevarría vuelve a lucir su alianza de matrimonio

Paula Echevarría vuelve a lucir su alianza. La actriz, que hace unos días aparecía en las redes sociales sin joyas en sus manos y por lo tanto sin la alianza de su matrimonio, vuelve a llevar el anillo de casada. Además, la hemos visto más sonriente que días atrás. ¿Significará esto una segunda oportunidad con David?.



Nada hacía presagiar que una de las parejas de moda del panorama nacional, la formada por Paula Echevarría y David Bustamante, podía acabar con un triste desenlace. Y aunque como todas las parejas, ambos tenían sus cosas en común y otras que no, la pareja podría estar atravesando una gran crisis que podría convertirse en el fin de su relación.



Con una hija en común, Daniella, que pronto hará su Primera Comunión, la pareja ya vive por separado aunque intentan hacer todo lo mejor por su hija a la que ambos adoran como a nadie. Sin embargo, hemos podido ver en una de sus últimas fotos como parece que cada vez es más insalvable la relación entre ambos, al menos, por parte de la actriz de Velvet.



EN ESTOS DELICADOS MOMENTOS PERSONALES ENCUENTRA CONSUELO EN SUS PADRES Y AMIGAS



Paula sigue volcada en la serie Velvet y es que lo nuevo de Velvet que emitirá Movistar+ se llamará Velvet Colección y tendrá a Barcelona como epicentro del renovado universo de las Galerías más famosas de la televisión.



Velvet Colección es una apuesta de producción de Movistar+ con la colaboración de Bambú Producciones que intentará mantener la esencia de la serie como si de una franquicia se tratara y es que de eso precisamente versará este nuevo concepto.

Velvet regresa así con diez nuevos episodios de 50 minutos bajo el nombre de Velvet Colección y con la ciudad de Barcelona como epicentro del renovado universo de las Galerías más famosas de la televisión.



Al igual que en temporadas anteriores Velvet retrató de forma libre y glamurosa el cambio que vivió España en el ámbito de la moda -concretamente el paso de la Alta Costura al pret-a-porter- ahora Velvet Colección retratará el cambio inmediatamente posterior que se produjo en ese mismo sector; El desarrollo del negocio aislado e independiente que consigue convertirse en una gran franquicia de moda.



Mientras llega el momento de disfrutar de este nuevo proyecto televisivo, Paula disfruta de la compañía de sus amigas y su madre, y es que sus padres están siendo un gran apoyo para ella en estos delicados momentos.



SE MOSTRÓ FELIZ Y SONRIENTE MIENTRAS PASEABA CON SU MADRE Y UNA AMIGA



Son ya varias semanas especulando sobre su presunto divorcio y hablando sobre su separación y el cantante ya no duerme en la casa familiar. En los últimos días, la actriz apareció sin su anillo de bodas. Hace unos días no la llevaba y eso genero numerosos comentarios.



De nuevo lleva el anillo de casada en su mano derecha. ¿Habrá una segunda oportunidad para la actriz y el cantante?. Se mostró feliz y sonriente mientras paseaba con su madre y una amiga. Paula y sus acompañantes se detuvieron en un portal en el que había un dentista. Quien sabe si la actriz tiene problemas con su dentadura. Lo cierto es que luce dientes blancos y radiantes. Una vez más lució un estilismo a la última. Con vaqueros, zapatos rojos, cazadora de cuero negra.