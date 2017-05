Nikki Reed se encuentra embarazada de su primer hijo

Nikki Reed e Ian Somerhalder han utilizado las redes para confirmar la buena nueva de la próxima llegada al mundo del primer hijo del matrimonio. La actriz de 28 años compartió en su cuenta de Instagram una bella foto en la que su marido aparece besando su abultado vientre, en un escenario bucólico en plena naturaleza y con la futura mamá perfectamente vestida con un estilismo premamá de color azul.



“Hola pequeño. Te conozco, pero sólo porque te siento. ¿Cómo es posible amar a alguien tanto? Todo lo que sé con seguridad es que es la sensación más fuerte que he sentido jamás “, escribió Nikki junto a la imagen. “Compartimos esto desde hace bastante tiempo y ya hemos experimentado mucho juntos. No podemos esperar a conocerte... Amor, tus padres”, añadió la de Sacramento. El anuncio llegaba pocos días después de cumplirse el segundo aniversario de bodas de la pareja.



El protagonista de Crónicas vampíricas también compartió la noticia con sus millones de seguidores con unas líneas encantadoras dedicadas al futuro bebé. “A nuestros amigos, familia y resto del mundo. En mis 38 años en esta tierra nunca he experimentado algo más poderoso y hermoso como esto”, rubricó la estrella televisiva. “No puedo pensar en nada más emocionante que este próximo capítulo y queríamos que oyeras esto primero de nosotros. Este es el momento más especial de nuestras vidas y queríamos mantenerlo entre nosotros durante el mayor tiempo posible, para que pudiéramos disfrutar con nuestro pequeño, que está creciendo tan rápido... Porque eso es lo que hacen, crecen tan rápido. Gracias por tu energía. Amor, Ian”, añadió el emocionado papá.