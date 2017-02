Las mujeres deberían trabajar 109 días más al año para cobrar lo mismo que un hombre

El salario anual de las mujeres debería incrementarse un 30% para equipararse al de los hombres o, lo que es lo mismo, ellas deberían trabajar 109 días más al año para cobrar el mismo sueldo que los varones por igual trabajo o por un trabajo de igual valor, el dato figura en un informe de CCOO

De acuerdo con este estudio, la ganancia media anual de las mujeres en el año 2014 fue de 19.744 euros, casi 6.000 euros menos que la de los hombres, de manera que el salario medio masculino (25.727 euros anuales) equivalía en dicho ejercicio al 130% del salario femenino.

El sindicato atribuye el menor salario de las mujeres a factores como el tipo de jornada, la modalidad de contrato, la edad, la ocupación o el nivel de estudios.

La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Ana Herranz, denunció que las mujeres no solo sufren una “brecha salarial” en el mercado de trabajo, ya que también existe una brecha respecto al tipo de jornada que realizan.

“Las mujeres siguen trabajando mayoritariamente a tiempo parcial, lo que conlleva menor salario y cotización y una mayor desprotección social en situaciones de desempleo y en las pensiones de jubilación”, explica Herranz.

El 27% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, frente al 8% de los varones, que además ganan una media de 338 euros más al año que ellas. Esta diferencia se amplía hasta los 3.276 euros en el caso de empleos a tiempo completo. Además, las mujeres que trabajan a tiempo parcial cobran un 26% menos por hora que las que trabajan a jornada completa.

Según CCOO, en todas las ocupaciones existe una brecha salarial entre hombres y mujeres sin importar el mayor o menor grado de cualificación. La diferencia retributiva entre ambos sexos es menor en ocupaciones de alta cualificación (directivos) que en las ocupaciones que exigen una cualificación media (administrativos, por ejemplo) y en aquellas para las que no se requiere cualificación.

El informe constata además que el mayor nivel de formación de las trabajadoras no se traduce en un mayor salario medio y que el sueldo va en aumento con la edad y la antigüedad, pero siempre en mayor medida para los hombres.

Para combatir la brecha salarial, CCOO reclama que se fomente el empleo de calidad entre las mujeres y se impulse, desde el principio, la contratación indefinida a tiempo completo. n