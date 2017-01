Una mujer a la que particulares dieron dinero para Nadia denuncia a los padres por estafa

Una mujer de Organya (Lleida) que había conseguido dinero de particulares para Nadia, la niña para la que sus padres pedían dinero para tratamientos médicos que no se hicieron, presentó una denuncia por estafa en los juzgados de la Seu d’Urgell (Lleida) contra los padres de la pequeña, Fernando Blanco, en prisión provisional, y Marga Garau, en libertad con cargos.

“Cuando ya se tratan de cantidades grandes yo me siento en la obligación hacia estas personas de devolverles este dinero, a ver si podemos conseguirlo”, explicó Ester Tarres. El centro comercial en el que trabaja le dio mil euros y otro particular 900 más que ella ingresó en una de las cuentas destinadas a donativos por los padres con las iniciales AVN, como Amigos y Vecinos de Nadia y ella se siente muy dolida.



“MORALMENTE” AFECTADOS

“Más que económicamente, nos sentimos muy estafados moralmente porque han jugado con enfermedades”, explicó Ester Tarres, madre de una niña que iba a clase con Nadia en Organya.

Esta es una de las primeras denuncias que se presentan desde que estalló el caso y se supo que la enfermedad de Nadia no era tan grave, y en él solicitaron personarse como afectados una mujer de Barcelona que reclama 6.000 euros y una sociedad de inversión, Grupo Inversor para el Desarrollo con 10.000.

El padre de la niña, Fernando Blanco, fue detenido en la Seu d’Urgell (Lleida) huyendo de un control policial en la comarca de la Cerdanya, y al ser arrestado se le encontró una pistola de fogueo, en un operativo que los Mossos d’Esquadra había activado ante su riesgo de fuga.

Según los Mossos d’Esquadra, él y la madre, Marga Garau, habían reunido 918.000 euros obtenidos con donativos que se tenían que destinar a intervenciones médicas de envergadura que no se hicieron.

Este mes los Mossos han encontrado fotos de carácter pornográfico de la pequeña en aparatos electrónicos de los padres, por lo que el juez que lleva el caso ha abierto una nueva causa contra ellos por los presuntos delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual a los progenitores de la menor.