La modelo Irina Shayk cumple 31 años con un regalo muy especial

Irina Shayk tiene algo muy importante que celebrar este próximo 6 de enero... y no hablamos del día de los Reyes Magos sino de su 31 cumpleaños. La modelo soplará una vela más en una tarta muy especial donde la llegada de su primer hijo será el regalo más importante.

Irina ha comenzado este 2017 con muy buen pie. La ex de Cristiano Ronaldo despidió el año en Los Ángeles al lado de sus amigos y de su prometido, el actor Bradley Cooper. A la felicidad de su embarazo se suman los numerosos proyectos que ha firmado este 2016, algo de lo que no dudó en presumir este 31 de diciembre antes de dar la bienvenida al año que entraba.

Además la figura de Irina ya está cambiando. En estas últimas imágenes se puede apreciar como debajo de su abultada sudadera se vislumbra su tripita de embarazada. Una gestación en la que no está faltando el cariño de los suyos.

En su cuenta de Instagram ha querido presumir de compañía al lado del director creativo de W magazine, Edward Enninful, de su maquilladora de confianza, Niki M’nray, del estilista, Shah Karegar, y el artista, Alec Maxwell.

Una divertida mañana en la que pudimos ver la nueva figura de Irina Shayk mientras paseaba Runyon Canyon de Los Ángeles.